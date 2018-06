All' ospedale di Terni un nuovo complesso intervento per la sostituzione completa

Schianto nella notte vicino a Rivalta - una famiglia All'ospedale : La scena dell'incidente Una famiglia intera, originaria di Reggio Emilia, è finita all'ospedale nella notte di domenica 10 giugno a causa di un grave incidente stradale accaduto a Gazzola, lungo la ...

Precipita da una scala raccogliendo ciliegie - 70enne All'ospedale in eliambulanza : Buca le gomme al vicino e poi aggredisce i poliziotti con un coltello, due agenti feriti 3 Anziana legata mani e piedi e rapinata da un finto postino, è caccia all'uomo 4 'Basta espulsioni, permesso ...

Cengio - donna cade dal terrazzo di casa - trasferita in codice rosso All'ospedale San Paolo : Intorno alle 22.30 di ieri sera a Cengio è stato lanciato l'allarme per la caduta di una donna, 41enne con problemi psichiatrici, dal proprio terrazzo al secondo piano di una palazzina. Immediati i ...

Mangia tonno avariato - ragazzina in ospedale. L'esperto : "Occhio al prezzo e Alla provenienza" : A Palermo una ragazzina di dodici anni è stata ricoverata dopo aver Mangiato tonno a cena. La dodicenne è stata portata dai genitori all’Ospedale dei Bambini con i classici sintomi della sindrome sgombroide. Si tratta del nono...

Luigi Di Maio in ospedale dAll'operaio licenziato dAlla Fiat : Ha postato l'annuncio della visita su Facebook , e poi pure una 'bella' foto in ospedale accanto al letto dell' operaio che l'altra sera si è cosparso di benzina sotto casa sua , prima che le forse ...

Ambra Angiolini è incinta? / "Avvistata con Massimiliano Allegri in ospedale al reparto di ostetricia" : Ambra Angiolini è incinta di Max Allegri? Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, i due hanno fatto visita al reparto di Ginecologia e Ostetricia(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Tommaso Inzaghi assente al matrimonio del padre Allenatore ed in un letto d’ospedale : ecco cos’è successo : Tommaso Inzaghi non era presente al matrimonio del padre, il figlio di Alessia Marcuzzi e dell’allenatore della Lazio in ospedale: ecco cosa sta accadendo Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati a Montalcino alla presenza di tantissimi invitati. Dopo 8 anni di fidanzamento ed un figlio di 5 anni, i due sono convolati a nozze nella splendida cornice di Castello Banfi. Tra i tanti ospiti dell’allenatore della Lazio e della sua ...

All'ospedale San Camillo di Roma un uomo ha rubato lo smartphone a una donna che stava per partorire : È entrato senza autorizzazione nell'area riservata alle urgenze dell'ospedale San Camillo a Roma e ha rubato lo smartphone a una donna che si trovava in sala travaglio perché stava per partorire.L'uomo, un 25enne di Anzio con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bravetta.A dare l'allarme il personale dell'ospedale che ha contattato il 112. I carabinieri lo hanno bloccato e ...

Usa, ex presidente George H. W. Bush dimesso dall'ospedale

Brindisi. L'arcivescovo cade da cavallo durante la processione: in ospedale: Momenti di paura per il vescovo di Brindisi e Ostuni, scivolato a terra da cavallo durante la processione del Corpus Domini. Ha riportato fratture alle costole e traumi contusivi ed ora è ricoverato in ospedale.

Albenga - scontro tra auto e furgoncino del comune : un ferito All'ospedale Santa Corona : Si è verificato questa mattina un incidente in via dell'Agricoltura ad Albenga. Lo scontro è avvenuto tra una macchina ed un furgoncino del comune. Sul posto immediato intervento dei soccorritori che ...

Sono tornate a casa le gemelline separate All'ospedale di Bergamo : stanno bene : "Saremo capaci di affrontare questa prova?", hanno chiesto Claudia e Federico a un sacerdote di Cremona. La donna aveva appena scoperto che le bimbe che portava in grembo erano unite e aveva rifiutato ...

Sono tornate a casa le gemelline separate all'ospedale di Bergamo: stanno bene. Sono nate con il fegato in comune, dopo mesi di angoscia Sono state separate al Papa Giovanni XXIII

Codacons : degrado All’Ospedale San Paolo di Milano - tra macerie e cumuli di rifiuti : “degrado inaccettabile. Questo è quello che viene in mente guardando le immagine che documentano lo stato dell’Ospedale San Paolo di Milano. macerie, muri caduti a pezzi, sporcizia a cento metri di distanza da dove vengono curati i malati“: riporta in una nota il Codacons. “10 anni di lavori e 7,5 milioni di euro pubblici stanziati da fine 2008 (a cui si sono aggiunti ulteriori 5,5 milioni di euro stanziati un anno fa) ...