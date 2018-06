Al voto 7 milioni di italiani Seggi aperti anche in 2 municipi di Roma

voto a luglio? 12 milioni in vacanza : Questa volta l'invito che Bettino Craxi rivolse agli italiani per il Voto del referendum sulla preferenza unica nel giugno del 1991: 'Italiani andate al mare' , appello non recepito con conseguente ...

Parlamento - 18 milioni di ragioni per un governo. I primi stipendi arrivati ai neoletti allontanano il ritorno al voto : Sono in arrivo 18 milioni di buoni motivi per non andare al voto a breve. Ma sostenere la nascita d’un governo, purché sia. Ai neoletti della XVIII Legislatura il 20 aprile è stata accreditata la parte retributiva per il primo mese di “lavoro”, il grosso arriverà intorno al 30, quando gli sarà bonificata anche la componente non soggetta a trattenute come diaria, rimborso forfettario e indennità per “esercizio del ...