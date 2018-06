Al tavolo con l' Ajax | Roma punta al bis Kluivert più Ziyech

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo ” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

G7 - l'esordio di Conte al tavolo con i potenti : Primo G7 per Giuseppe Conte , che ha preso posto nella tavola rotonda dei leader mondiali nel summit organizzato a Charlevaux, in Canada. 'Storica...

Convivio 2018 : il tavolo futuristico di Condé Nast : La moda al servizio della beneficenza. È successo anche quest’anno, tra gli spazi di The Mall Big Spaces a Milano dove, lo scorso 5 giugno, si è tenuto il charity gala dinner che ha aperto ufficialmente la nuova edizione di Convivio , l’importante mostra-mercato benefica sostenuta da Vogue Italia e che da tanti anni (era il 1992 quando si svolse la prima edizione) raccoglie fondi a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione ...

ECONOMIA - ASSESSORE A SVILUPPO ECONOMICO PRESIEDE tavolo COMPETITIVITA' : E'STRUMENTO IMPORTANTE : Oltre 800 milioni di euro. A tanto ammontano le risorse stanziate in questi dieci anni grazie all' Accordo per lo SVILUPPO ECONOMICO e la COMPETITIVITA' ...