Al Bano | “Loredana corretta con mia madre”

lanostratv

: Stasera su #Rete4, la docufiction-evento #MadreMia: è giusta la decisione della donna 'origine di tutto'? - Play4movie : Stasera su #Rete4, la docufiction-evento #MadreMia: è giusta la decisione della donna 'origine di tutto'? - Anhxtanh1702 : Al Bano racconta mamma Jolanda/ Anticipazioni 10 giugno: il rapporto con Romina e Loredana Lecciso: - LiveSicilia : Mamma Jolanda dice la sua su Romina Power e Loredana Lecciso Leggi la notizia su -

(Di domenica 10 giugno 2018) Loredana Lecciso ringrazia AlCarrisi sui social Loredana Lecciso ha postato pochi minuti fa sui social un pezzo di un’intervista rilasciata da Alin cui parlava di sua madre e del rapporto avuto con le donne della vita del figlio. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che Loredana è stata nei confronti della mamma una grande signora, in quanto nonostante non godesse della simpatia e dell’approvazione da parte della donna, lei era sempre statanei suoi confronti, e non aveva mai detto nulla di male. L’ex coach di The Voice ha specificato che questo poteva dirlo senza ripensamenti anche oggi che la storia con la Lecciso era giunta al capolinea: la sua ex fidanzata è ed è sempre stata una donna intelligente, e proprio per questo non aveva mai fatto nulla che potesse turbare la quiete di sua madre, pur on godendo del suo favore. Tali parole ...