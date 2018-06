Agricoltura : Coldiretti - da clima pazzo mezzo mld di danni (2) : (AdnKronos) – Un impatto, quello del tempo, che è destinato a sentirsi anche sulle tavole poiché quest’estate, sostiene Coldiretti, “mancherà dagli alberi un frutto su quattro, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. E a risentirne sarà anche l’autunno con la produzione di olio di oliva ridimensionata dal maltempo che ha provocato danni su 25 milioni di piante tanto che ...

Agricoltura : Coldiretti Sicilia - milioni di euro stanziati e parcheggiati : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - milioni di euro già stanziati per l'Agricoltura Siciliana e mai arrivati nelle tasche degli agricoltori. A lanciare "ancora una volta" l'allarme è Coldiretti Sicilia che snocciola un elenco di misure - e di soldi - bloccati per colpa della burocrazia. Si parte dal Progr

assessore cecchini interviene a giornata mobilitazione coldiretti : più risorse per insediamento giovani - Agricoltura biologica e ... : "In Umbria " ha detto - abbiamo a disposizione oltre 900 milioni di euro per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale, che significa sostegno all'economia, all'occupazione, alla qualità della ...

Agricoltura : domani manifestazione Coldiretti a Perugia : Dli agricoltori umbri della Coldiretti si ritroveranno con i loro trattori domani, 4 giugno, in Piazza Italia a Perugia davanti alla sede della Giunta regionale, “per dire basta ai ritardi dei pagamenti comunitari e al proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che devastano le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio“. Arriveranno agricoltori ed allevatori da tutta la regione ...

Agricoltura : Coldiretti - Stato debitore per mezzo mld - è prima emergenza governo : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne. L’allarme è Stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole dove sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni. “Mentre ci si divide ...

Bilancio Ue - Coldiretti : “Insostenibili i tagli all’Agricoltura” : A pagare il conto della Brexit non può essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici all’immigrazione alla sicurezza. E’ quanto afferma la Coldiretti dopo la proposta della Commissione Europea per la politica di coesione nel prossimo Bilancio dell’Ue. Indebolire l’agricoltura, che è l’unico settore realmente integrato dell’Unione, significa minare – ...

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’Agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

Agricoltura - Coldiretti : la riforma Agea vale 4 miliardi di fondi UE : Una riforma di importanza strategica per l’Italia necessaria per semplificare le procedure e velocizzare i rapporti con le imprese agricole, con l’Agea che è responsabile di regolamentare un flusso di oltre 4 miliardi di euro annui di interventi previsti dalla Politica agricola comune dell’Unione Europea. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione da parte del Governo del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Agricoltura : CRISTINA ADELMI NUOVA LEADER DELLE DONNE DI COLDIRETTI. 'IN LIGURIA LE ... : A livello locale, e non solo, sono DONNE determinanti per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e sono, e saranno, sempre più fondamentali per la crescita dell'economia ligure '.

Hogan in Umbria. Coldiretti Umbria : Agricoltura non paghi conto della Brexit : UMWEB, La presenza in Umbria del Commissario Hogan, importante in un'ottica di rilancio delle zone terremotate, è anche l'occasione per ribadire come l'agricoltura, da settore centrale per l'Unione ...

Bilancio Ue - Coldiretti : “Con il -9 - 5% l’Agricoltura paga il conto della Brexit” : A pagare il conto della Brexit non puo’ essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare la proposta della Commissione Ue sul primo Bilancio pluriennale dopo l’uscita della Gran Bretagna, che prevede una riduzione complessiva per le spese di ...

Coldiretti : “L’Agricoltura conquista i giovani” - così il contadino diventa 2.0 : Coldiretti: “L’agricoltura conquista i giovani”, così il contadino diventa 2.0 Tra il 2016 e il 2017 più di 30mila ragazzi hanno presentato domanda per diventare agricoltori. Di questi 1 su 4 è laureato e conosce almeno una lingua straniera, 8 su 10 sono abituati a viaggiare all’estero Continua a leggere

Coldiretti : 30mila giovani puntano sull’Agricoltura : Con quasi 30mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea il lavoro dei giovani cresce nei campi. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in relazione agli ultimi dati Istat che indicano un calo dello 0,9% della disoccupazione giovanile in Italia rispetto a febbraio 2018 e del 4,4% su marzo 2017. Le nuove generazioni – sottolinea ...

Agricoltura : Coldiretti - in Lombardia + 37 - 7% orti pubblici in 5 anni (2) : (AdnKronos) - Per realizzare un orto tradizionale in giardino - informa la Coldiretti - si può stimare un investimento intorno ai 250 euro per 20 metri quadrati 'chiavi in mano' per acquistare terriccio, vasi, concime, attrezzi, reti per delimitare le coltivazioni, sostegni vari, sementi e piantine.