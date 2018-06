Aeroporto Fiumicino | Concerto a sorpresa del Maestro Pappano

Roma - finto prete nascondeva tre chili di eroina : arrestato all'Aeroporto di Fiumicino : Vestito da prete nascondeva tre chilogrammi di eroina purissima nella custodia del pc. Il finto sacerdote è stato smascherato ed arrestato all'aeroporto di Fiumicino. I militari del Comando ...

Vueling Catania-Fiumicino : odissea in Aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto ...

Fazzolari : si al potenziamento Aeroporto Fiumicino. No al raddoppio : Roma – Di seguito le parole di Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI. “Potenziare l’aeroporto di Fiumicino entro l’attuale sedime, rendendolo l’hub dei voli di lungo raggio del Mediterraneo. Ma anche costruire il terzo aeroporto del Lazio per i voli a breve raggio. Questa è la strada da seguire per aumentare il turismo in Italia. Non l’insensato raddoppio di Fiumicino per farne un bazar disordinato di voli ...

Roma : controlli all’Aeroporto di Fiumicino. Quattro denunciati : Roma: numerosi controlli a persone e veicoli Roma – Numerosi controlli sono stati effettuati all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, hanno denunciato 4 passeggeri. L’accusa è quella di tentato furto, a carico di 3 cittadini italiani e 1 svizzero. Il quartetto è stato sorpreso a trafugare materiale all’interno dei duty-free ...

Aeroporto Fiumicino - AdR inaugura la prima Plaza Premium Lounge in Italia : Teleborsa, - L' Aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato oggi la nuova Plaza Premium Lounge, presso il Terminal 3 dello scalo della Capitale gestito dalla società Aeroporti di Roma. Un evento non ...