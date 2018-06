Aereo cinese e suite stellare | Kim a Singapore per il summit con Trump | “Il mondo ci

Aereo cinese e zone protette - Kim a Singapore per il summit con Trump : “Il mondo ci guarda” : Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell’Aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. «L’intero mondo sta guardando a questo storico summit», ha detto il leader nordcoreano in merito al faccia a faccia...