Addio ad Ada Comoretto | l' ultima bandiera tra i grattacieli di corso Como a Milano

Simone Martyniak è morto/ Roma - incidente stradale : Addio al giovane della SS Lazio calcio a 5 : Simone Martyniak morto a Roma in un incidente stradale: aveva 18 anni. Oggi un minuto di silenzio nella sua scuola; lo piange la SS Lazio calcio a 5 in cui giocava.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Paolo Gentiloni/ “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di Addio del Premier uscente : Paolo Gentiloni: “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente, che oggi si è congedato da Palazzo Chigi, ringraziando i suoi collaboratori(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:25:00 GMT)

Addio Emergency - Cecilia Strada lascia : 'Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. ...

L’Addio di Meghan Markle e Patrick J Adams a Suits in tv e sui social : “Spero che non vi deluda” : Il momento annunciato e tanto atteso è arrivato e l'addio di Meghan Markle e Patrick J. Adams a Suits 7 è andato in scena proprio ieri sera, negli Usa, con la messa in onda dell'ultimo episodio che ha visto ancora in scena i loro personaggi. Le loro vite sono cambiate nell'ultimo periodo e mentre Adams ha sposato la collega e compagna Troian Bellisario e adesso vorrebbe darsi al cinema, Meghan Markle si prepara a diventare addirittura una ...

L’Addio a Suits di Meghan Markle e Patrick J. Adams si avvicina : “sarà un lieto fine” : Il 25 aprile si avvicina a grandi passi e presto l'addio a Suits di Meghan Markle e Patrick J. Adams sarà reale. I due attori che in questi anni hanno prestato il volto a Rachel Zane e Mike Ross sono pronti ad uscire di scena proprio nel finale della settima stagione. I fan sono già in crisi ma Sarah Rafferty promette che sarà una partenza felice, un lieto fine. Meghan Markle ha lasciato la serie per via della sua relazione con il principe ...

L'Addio del paese a Giada Di Filippo - studentessa suicida. 'Una laurea non vale una vita' : Giada Di Filippo è stata salutata da amici e parenti con il rito funebre tenutosi a Rocca Pipirozzi, una frazione di Sesto Campano , IS, . Per l'ultimo saluto, i familiari hanno scelto una bara bianca ...

Giada De Filippo - studentessa suicida a Napoli/ "Come sorelle - ora sei il mio Angelo" - l'Addio della cugina : Giada De Filippo, studentessa suicida a Napoli: la cugina Luana la ricorda su Facebook in una lunga e toccante lettera all'insegna dei ricordi e del dolore.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Giada - studentessa suicida : 'Io e te come due sorelle' - l'Addio della cugina su Facebook : La cugina di Giada De Filippo , la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all'università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è ...

Giada De Filippo - il ricordo della cugina : "Io e te come sorelle : il nostro non sarà mai un Addio" : Io e te. È questo il titolo del post su Facebook scritto da Luana De Filippo, cugina di Giada, la ragazza che si è tolta la vita all'Università di Napoli. La giovane aveva dato appuntamento ai suoi parenti per la laurea. Laurea che non era mai stata conseguita.Così diverse eppure così tanto unite. Era un rapporto strano il nostro, diverso. Talmente particolare che neanche gli altri riuscivano a capirci e ci ...

Giada ha detto Addio al fidanzato prima di lanciarsi dal tetto dell'Università. Non era in regola con gli esami : Giada si è lasciata andare nel vuoto, dall'ultimo piano dello stabile universitario di Monte Sant'Angelo, a Napoli, mentre i genitori e il fratello, arrivati in facoltà, erano in attesa che arrivasse il suo turno per la discussione della tesi. Era iscritta a Scienze Naturali alla Federico II, ma, a dispetto di quanto raccontato ai parenti, non aveva completato gli esami. Il castello di bugie è crollato e Giada ha deciso di ...

Lega - l'Addio dei Giovani Padani della Bassa bergamasca : 'Nel partito di Matteo Salvini non ci riconosciamo più' : Che il corteggiamento al M5s e l'ipotesi di governare con Luigi Di Maio non piaccia a molti leghisti non è certo un mistero. E non solo ai vari Umberto Bossi e Roberto Maroni . Già, perché anche i ...