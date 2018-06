Addio a Gino Santercole | pezzo di storia della musica italiana

Morto Gino Santercole - nipote e autore di Adriano Celentano/ Addio al ragazzo della via Gluck : Morto Gino Santercole , nipote e autore di Adriano Celentano : Addio al ragazzo della via Gluck . E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Addio a Gino Santercole - era un "ragazzo della via Gluck" cantata da Celentano : E' morto a Roma nella notte Gino Santercole, cantautore e nipote di Adriano Celentano. Aveva 78 anni. Santercole, nato a Milano nel 1940 da Rosa, sorella di Celentano, crebbe nella celebre via Gluck. Insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò lo zio nella nascita del Clan Celentano. Scrisse le musiche di canzoni come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone. Oltre che compositore, ...