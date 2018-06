Accoltella la moglie | arrestato

PIACENZA - Accoltella moglie DAVANTI AI FIGLI DOPO LITE/ Ultime notizie - prognosi di 21 giorni : PIACENZA, ACCOLTELLA MOGLIE DAVANTI ai FIGLI al culmine di una LITE: non è in pericolo di vita. Ultime notizie: il diverbio potrebbe essere scoppiato per una sfuriata contro uno dei piccoli(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Accoltella la moglie davanti ai figli piccoli : L'ha Accoltellata in casa, davanti ai figli piccoli. Dramma sabato sera a Piacenza, in un'abitazione di via Vignola, dove sono accorsi polizia e carabinieri insieme al 118. La donna, 28 anni...

Taranto - Accoltella ex moglie : 50enne fermato per tentato omicidio : Un uomo di 50 anni con precedenti penali, Cosimo Martinese, è stato fermato per tentato omicidio a Taranto. L'uomo ha accoltellato l'ex moglie, credendo di averla uccisa, ed è fuggito inviando un ...

Brescia - Accoltella la moglie e poi si suicida ingerendo farmaci : Avrebbe ucciso la moglie con 5 coltellate ed altri colpi di bottiglia. E' morta così una donna di 50 anni, uccisa dal proprio marito che da tempo ormai aveva manifestato problemi psichici. Entrambi di ...

Accoltella la moglie a morte di fronte al figlio di 5 anni. Poi li lascia in auto e va a costituirsi : Ha aggredito e Accoltellato la moglie a morte di fronte al figlio di cinque anni. Poi si è presentato alla stazione dei carabinieri di Seregno, in Brianza. Il killer è un 35enne marocchino, la vittima una 34enne di origini albanesi.Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite in auto e l'uomo avrebbe poi lasciato il figlio in auto con la mamma agonizzante, fuggendo a piedi per poi andare in caserma. ...

