Accesso OnePlus 6 non autorizzato | grave falla di sicurezza appena scoperta

optimaitalia

: Accesso #OnePlus6 non autorizzato: grave falla di sicurezza appena scoperta - OptiMagazine : Accesso #OnePlus6 non autorizzato: grave falla di sicurezza appena scoperta - zazoomblog : Scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone - #Scoperta #vulnerabilità… - savez : RT @TuttoAndroid: Scoperta una vulnerabilità in #OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone -

(Di domenica 10 giugno 2018) Nonostate il6 abbia il bootloader bloccato, cosa che dovrebbe impedire l'nonal dispositivo da parte degli incursori, è risultato possibile avviare un'immagine di boot modificata, stando allaeffettuata dal presidente di Edge Security, Jason Donenfeld.ha dato la propria conferma della questione, affermando di essere già a lavoro con i suoi esperti per risolvere tutto nel modo meno indolore possibile.Precisiamo, comunque, che per poter tentare l'assalto, il malintenzionato dovrà averefisico al terminale, per almeno qualche minuto: in effetti, sarebbe sufficiente un PC ed un cavetto dati per poter procedere all'avvio di6 con un'immagine di boot modificata, semplicemente avvalendosi di un comando fastboot. Pensate che non occorre nemmeno attivare la modalità di debug USB, visto che è sufficiente procedere all'operazione ...