A Torino per la prima edizione del Salone del Caffè e per scoprire le migliori

Piacenza. Operaio di Torino morto schiacciato sul lavoro : Un Operaio di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro. La vittima è originaria del Bangladesh e abitava

Calciomercato Torino - arriva Marchisio? Il club granata allo scoperto : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne sta ...

Torino-Bruno Peres : tutte le ultime sulla trattativa : TORINO - Certo, restano da risolvere un insieme di dettagli economici, ci sarà ancora da brigare, ma il trasferimento di Peres al Toro è dato per fatto, ormai. Ufficialmente, i vertici granata non ...

SCIOPERO AEREI E TRENI - ULTIME NOTIZIE/ Trasporti ko venerdì 8 giugno - Lazio-Torino : voli ricollocati Alitalia : SCIOPERO TRENI e AEREI oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

Ginnastica - Serie A 2018 : ultima tappa a Torino - Brixia per lo scudetto - tutte le stelle in gara. Italia verso Mediterraneo ed Europei : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica giunge al capolinea con la disputa dell’ultima tappa: al PalaVela di Torino tutti in pedana per l’atto conclusivo del massimo campionato Italiano a squadre. Sabato 9 giugno verranno assegnati gli scudetti e si definirà la composizione delle varie Serie della prossima stagione quando le competizioni saranno fortunatamente più snelle e compatte per aumentare lo spettacolo. La Brixia Brescia è ...

Juve - Perin è già a Torino : in corso le visite mediche : L'avventura di Mattia Perin alla Juve è iniziata davvero questa mattina. Il portiere azzurro è arrivato al J Medical bianconero per sostenere tutti gli esami che gli permetteranno di vestire la maglia ...

Il convegno del Bilderberg si tiene a Torino. Una pacchia per i complottisti : La lista dei nomi dei partecipanti è nota ed è pubblicata sullo scarno sito ufficiale. Gli argomenti in agenda pure. Chi parlerà con chi e chi dirà cosa resterà invece riservato. Salvo quei pochissimi che vengono periodicamente invitati "a titolo personale", i giornalisti non sono ammessi ai convegni del Bilderberg, il forum fondato dal miliardario americano David Rockefeller nel 1954 per ...

Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino : Dal 15 al 17 giugno, in Piazza Castello e ai Giardini Reali, tre giorni di eventi dedicati alla sana alimentazione, allo stare in forma e al benessere. “Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino” Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, agricosmesi, cura della casa con prodotti green, moda e gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto. L’ingresso e la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Perin-Juve - affare fatto! È a Torino - domani le visite mediche : affare fatto: il lungo corteggiamento a Mattia Perin si è concluso, per i prossimi quattro anni sarà un portiere della Juventus. Operazione conclusa tra il club bianconero e il Genoa, e la Juventus ha ...