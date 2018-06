A Genova il varo del gigante dei mari | viaggio sulla più grande nave da crociera con

Msc Seaview - oggi il varo a Genova della immensa nave da crociera : A Genova grande attesa per il varo di Msc Seaview , la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. I numeri sono impressionanti: è capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d'equipaggio. Il ...

Msc Crociere : tutto pronto a Genova per il varo Seaview : tutto pronto a Genova per il varo di Msc Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia (capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d’equipaggio). Il battesimo in una serata di gala presente la madrina Sophia Loren, Michelle Hunziker, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea). Con l’armatore Gianluigi Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ...