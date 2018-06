911 Speedster | concept da oltre 500 cv per i 70 anni di Porsche Forse prodotta nel 2019

Porsche 911 Speedster Concept : capote leggera - purezza costruttiva e oltre 500 CV di potenza : Tutte le novità della Porsche 911 Speedster Concept Porsche si prepara a farsi un regalo straordinario per il 70° anniversario delle sue vetture sportive: la 911 Speedster Concept è infatti il prototipo pronto per la guida su strada di una sportiva con tetto apribile particolarmente entusiasmante. Fa da elemento di raccordo fra la primissima Porsche 356 Roadster, la ‘Numero 1’, omologata l’8 giugno 1948, e le Porsche di oggi. Con la purezza ...

Porsche 911 - La Speedster Concept celebra i 70 anni della Casa : La Porsche si é voluta concedere un regalo davvero speciale per il suo 70esimo compleanno. Durante le celebrazioni, infatti, a Zuffenhausen é stata svelata la 911 Speedster Concept, un modello che trae ispirazione dalle origini del marchio tedesco, proponendosi con un parabrezza ribassato e senza un vero e proprio tetto. A detta degli uomini della Porsche, il prototipo sarebbe già pronto per la produzione, ma per conoscerne il destino ...