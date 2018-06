6 film da non perdere al festival delle biografie di Bologna

Il Biografilm festival indaga le vite (famose e non) : vite «illustri» e non. Di questo si occupa da 14 anni il Biografilm festival di Bologna (14-21 giugno), l’unico, in Italia, dedicato al racconto di vite: documentari, biopic e anche fiction con un taglio comunque biografico. Decine di titoli, tra anteprime assolute e il meglio di festival internazionali come il Sundance, Cannes, Berlino. Sotto, alcuni titoli tra i moltissimi in programma. JANE FONDA SI FA IN 5 Arriva dal Sundance (e andrà ...

Costi della politica - Di Battista : “Non è semplice essere un populista”. E filma la restituzione dell’indennità di fine mandato : “Non è mica semplice essere un “populista”. Così Alessandro Di Battista, assieme alla compagna e al figlio, in un video pubblicato su Facebook. Questo “breve video familiare – si legge ancora – è a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori “trombati” del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o ...

Cinque film che proprio non potete perdervi a giugno : La video recensione dei Cinque film più interessanti nei cinema a giugno. Questo mese: Jurassic World – Il regno distrutto di Juan Antonio Bayona La stanza delle meraviglie di Todd Haynes L'affido - Una storia di violenza di Xavier Legrand Stronger - Io sono più forte di David Gordon Green Da re

Heathers l'adattamento del film Schegge di Follia non andrà in onda dopo le sparatorie nelle scuole : Paramount Networks ha deciso di non trasmettere e di cancellare dal proprio palinsesto la serie tv Heathers adattamento in chiave satirico del film omonimi del 1989 uscito in Italia con il titolo di Schegge di Paura. La serie tv era stata inizialmente prevista per lo scorso 7 marzo, poi rinviata come segno di rispetto verso le vittime della sparatoria nella scuola di Parkland in Florida. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuta partire ...

Gli esami non finiscono mai : i due film e la serie Immaturi sono su Infinity : Immaturi Come vi sentireste se, da un giorno all’altro, vi dicessero che il vostro temuto e sudato esame di maturità, sostenuto magari da tanti anni, è stato annullato? Proprio questo succede ai protagonisti del fortunato film Immaturi, in cui a una classe di un liceo romano viene invalidato il diploma dopo 20 anni, costringendo gli ex-compagni a ritrovarsi e a studiare daccapo per poterlo conseguire di nuovo. Sarà questa l’occasione per fare un ...

Se il cane feroce ti sbarra la strada non hai alternative : riflessi pronti e agilità. E la fuga sembra un film d’azione : L’atleta portoghese di parkour Pedro Salgado, conosciuto in rete con lo pseudonimo di Salgadopk, si appresta a filmare una spettacolare sessione di salti e acrobazie in India. Tra voli da brivido da una casa all’altra però Pedro non si aspetta di incontrare un minaccioso San Bernardo che improvvisamente gli sbarra la strada. L’atleta che ha iniziato la carriera ispirato dai film di azione di Jackie Chan, sfodera tutta la prontezza di riflessi e ...