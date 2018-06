118 | soccorsi a rilento | a Napoli l' attesa è 28 minuti

'A Napoli come in Siria' - due equipaggi del 118 aggrediti durante i soccorsi Video : Napoli come Raqqa, ovvero la martoriatissima ex capitale dell'Isis nel nord della Siria, diventata un cumulo di macerie in balia di bande assassine finché non è stata liberata. A fare il durissimo paragone è stato Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici della citta' partenopea [Video], dopo due gravi episodi avvenuti negli ultimi due giorni: ieri un equipaggio del 118 è stato aggredito mentre trasportava una paziente in codice rosso, ...