11 volte Rafa Nadal! La Coppa dei Moschettieri alzata al cielo di Parigi | le foto più

sportfair

: Anatomia di un fenomeno, Rafa #Nadal! ?????? 11 titoli vinti su 14 tornei 11 finali vinte su 11 86 vittorie su 88 par… - Eurosport_IT : Anatomia di un fenomeno, Rafa #Nadal! ?????? 11 titoli vinti su 14 tornei 11 finali vinte su 11 86 vittorie su 88 par… - Eurosport_IT : Anche se l'ha sollevato per 11 volte, Rafa Nadal non riesce a trattenere le lacrime... ?????? #EurosportTENNIS |… - Guzzetti : RT @Eurosport_IT: Anche se l'ha sollevato per 11 volte, Rafa Nadal non riesce a trattenere le lacrime... ?????? #EurosportTENNIS | https://t.… -

(Di domenica 10 giugno 2018)Nadal ha superato Dominic Thiem nella finale del Roland Garros: per il campione spagnolo sono 11 titoli nello Slam francese. Nella nostra gallery lepiù belle della finaleNadal ha vinto per l’11ª volta il Roland Garros. Il campione spagnolo ha alzato ladeisotto ildi, superando in finale un buon Dominic Thiem dopo 3 set. Nella nostra gallery tutte lepiù belle della partita. L'articolo 11Ladeialdi: lepiù belle della finale del Roland Garros GALLERY SPORTFAIR.