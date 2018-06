wired

: 10 gadget di Superman per festeggiare i suoi 80 anni - ritwittalo : 10 gadget di Superman per festeggiare i suoi 80 anni - angiuoniluigi : RT @scoopscoop6: 10 gadget di Superman per festeggiare i suoi 80 anni - scoopscoop6 : 10 gadget di Superman per festeggiare i suoi 80 anni -

(Di domenica 10 giugno 2018) Il 10 giugno diventa ottuagenario un uomo a cui non daremmo più di trent’, tonico e muscoloso com’è. In realtà a compiere 80oggi non è un uomo solo semmai due:e Clark Kent, le due facce della stessa medaglia, dal lontano 1933 in lottalotta per la supremazia del bene. Il 10 giugno del 1933 quando Jerry Siegel e Joe Shuster disegnarono il titano dalla doppia identità, dando così i natali al primissimo supereroe della storia dei fumetti. Cinquepiù tardi, nel 1938, la Dc Comics ha accolto tra le sue pagine le avventure di, sancendo così l’inizio di una saga trasposta in tante altre branche della cultura pop. Dal cinema ai videogame, dalle passerelle di moda alla televisione fino ai pentagrammi musicali, non c’è settore in cui la S dinon sia stata la lettera cubitale di un successo commerciale (a braccetto con un’altra S maiuscola, ...