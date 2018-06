10 000 A C Su Italia 1 il film di Roland Emmerich oggi | 10 giugno 2018

Donne - 6000 biglietti Italia-Portogallo : FIRENZE, 07 GIU - Sale la febbre per Italia-Portogallo, sfida decisiva per le azzurre per conquistare la qualificazione ai Mondiali in programma nel 2019 in Francia. Sono già oltre 6000 gli spettatori ...

Giuseppe Conte : il premier italiano guadagnerà 80000 euro l'anno : Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista Giuseppe Conte, che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sarà lo stipendio del neo ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

Cresce l’esportazione responsabile in Italia : +12% di imballaggi in legno trattati destinati ai mercati mondiali - pari a quasi 700.000 metri cubi : Con 693.171 m3 di legno trattato nel primo trimestre del 2018 e una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il Comitato Tecnico Fitok ha annunciato il raggiungimento di un risultato estremamente importante, in occasione del workshop “Esportare in sicurezza: un vantaggio competitivo” che si è tenuto ieri a Ipack-Ima, la fiera internazionale per il processing e il packaging. La qualità degli imballaggi in legno ...

Assunzioni Poste Italiane - 8000 postazioni in arrivo : le scadenze e i requisiti Video : Tantissime nuove Assunzioni in arrivo da Poste Italiane: il gruppo sta cercando nuovo personale in diversi ruoli. Gia' vi avevamo parlato della ricerca, da parte della nota azienda italiana, di portalettere. Tuttavia, la nota azienda di corrispondenza, è attualmente 'alla caccia' anche di altre figure professionali. Ricordiamo che Poste Italiane è la più estesa ed affermata azienda italiana che esercita all'interno del settore della ...

L’app Bed and Breakfast Italia informa su oltre 16.000 alloggi turistici con foto - descrizioni e recapiti : Bed and Breakfast Italia è un'applicazione che permette di trovare le strutture turistiche nelle destinazioni dei viaggi oppure nelle vicinanze. L'app permette di scoprire le caratteristiche della struttura che vi ospiterà con informazioni e foto degli alloggi e le indicazioni per raggiungerli. L'articolo L’app Bed and Breakfast Italia informa su oltre 16.000 alloggi turistici con foto, descrizioni e recapiti proviene da TuttoAndroid.

Vitignoitalia - chiusa XIV edizione con record di 18.000 visitatori : Oltre 18mila visitatori – circa il 10% in più rispetto al 2017 – con un boom di presenze soprattutto da parte di stranieri e giovani. Ha chiuso con numeri da record la 14ma edizione di Vitignoitalia, il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani che a Napoli ha visto protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2.000 etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche nei contenuti, con un vero e proprio sold-out sul ...

Tumori - “Un Giorno Saprai” : oltre 5.000 le italiane colpite in età fertile : Mettere la medicina narrativa al servizio degli italiani che vogliono diventare genitori anche se colpiti dal cancro. È quanto si prefigge di realizzare il libro Un Giorno Saprai. oltre la malattia, mamme coraggiose che nasce dalla collaborazione tra WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità. Scritto da Manuela Jael Procaccia (sceneggiatrice per la televisione e il ...

BMW M5 - In Italia a partire da 122.000 euro : La BMW ha ufficializzato i listini della nuova M5 e della sua versione Competition, proponendo entrambi i modelli in preordine. La quattro porte a trazione integrale da 600 CV si propone in Italia con prezzi a partire da 122.000 euro che salgono a 131.200 euro per la versione da 625 CV: la produzione delle due berline sportive inizierà a luglio.Meccanica comune. La BMW M5 e la sua evoluzione Competition condividono la meccanica di base con ...

Atletica - Coppa Europa 10000m : spettacolo a Londra - l’Italia punta su Yeman Crippa : Sabato 19 maggio si disputerà la Coppa Europa dei 10000 metri. Al Parliament Hill Athletics Track di Londra (alle prese con il royal wedding del Principe Harry) andrà in scena la 22esima del trofeo continentale che premierà i migliori fondisti in circolazione. L’Italia si affida soprattutto a Yeman Crippa che torna a gareggiare dopo il notevole 13:18.83 siglato sui 5000m a Palo Alto (sesto azzurro di tutti i tempi, mai nessuno su questi ...