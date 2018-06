Xylella | il lassismo ha prodotto il disastro Ma ora va studiata l’origine del batterio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Più di 400 cittadini manifestanti provenienti da tutta la Puglia, in rappresentanza delle oltre 50 associazioni e comitati che si battono contro l’impianto complessivo del decreto Martina, hanno manifestato ordinatamente e pacificamente, venerdì 25 maggio, a Bari. Si tratta di un decreto del 6 aprile che impone l’uso di pesticidi in mezza regione, dall’asse Adriatico-Jonio Fasano-Taranto fino a S.M. di Leuca, per sterminare la sputacchina (Philaenus spumarius L.), sospetta di essere il vettore delFastidiosa ceppo CoDiRO. Un decreto che ha ad oggetto l’ulteriore piano di eradicazione di migliaia di olivi secolari, millenari e monumentali non censiti, col pretesto di voler arrestare unasi che si suppone – nulla di scientificamente provato in maniera inconfutabile – sia la causa del disseccamento dell’olivo nel basso Salento. ...