WRC Sardegna | Ogier al comando dopo la prima tappa

Diretta/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - al via la prova di Tula (Mondiale WRC ) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018 , info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia , si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:07:00 GMT)

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...