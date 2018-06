WRC | il Rally di Sardegna su Fox Sports HD

motorinolimits

(Di sabato 9 giugno 2018) Dopo la tappa europea in Portogallo, i piloti del Campionato Mondiale(WRC) approdano in territorio italiano per disputare il settimo appuntamento iridato, quello deldi, in diretta su FoxHD (canale 204 di Sky). La classifica è guidata da Thierry Neuville con 119 punti, seguito a ruota da Sebastien Ogier con … L'articolo WRC: ildisu FoxHD MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.