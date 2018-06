WHY by Hermess | il super Yacht di lusso diventa una villa galleggiante FOTO e VIDEO

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Il concept frutto della collaborazione e tra Hermèss e Wallys WHY si presenta come un’isoladotata di ogni sfizio eUn concept di undipensato per offrire la versatilità e la comodità di una: è questo la strabiliante frutto della collaborazione e tra Hermèss e Wallys che hanno creato una joint venture chiamata WHY (Wally Hermes), nome utilizzato anche per identificare questo. Forte dimensioni pari a 58 metri di lunghezza per 38 metri di larghezza, il concept WHY si presenta come un’isolacon le forme a di ferro di cavallo e dotato di un tetto con apertura a veneziana e di interni opulenti e straordinari. Il natante vanta una piscina di 25 metri di acqua salata “circumnavigata” da un ponte spiaggia di 36 m, non manca la zona per l’atterraggio e decollo di un elicottero, ...