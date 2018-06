Weekly Beasts : La mano di un biologo, il pupazzo di un panda, un iPhone e alcuni edifici di Tel Aviv, fra gli oggetti di contorno delle migliori foto di animali della settimana The post Weekly Beasts appeared first on Il Post.

Weekly Beasts : Un uccello mimetizzato sulla testa di un cervo, una carpa di due giorni e uno svasso, tra gli altri animali più fotogenici della settimana

Weekly beasts : C'è grande varietà nella raccolta di bestie da fotografare della settimana: otarie, coccodrilli, megattere (e un intruso: il solito panda)

Weekly Beasts : Un suricato seduto, pecore che pascolano vicino a Mont-Saint-Michel e una cicogna che cova, tra gli animali più fotogenici della settimana

Weekly Beasts : Una giovane tartaruga, una cagnetta sportiva e una mucca fuggita da un carro bestiame sono alcuni degli animali più fotogenici della settimana

Weekly Beasts : Questo è un lemure dagli occhi azzurri-azzurri, ed è insieme a un pesce unicorno, a un oritteropo e a due lorichetti, tra gli animali più fotogenici della settimana

Weekly Beasts : Panda appesi, pavoni di città e un pinguino guardingo, fra le migliori foto di animali della settimana

Weekly Beasts : In marcia, come questo rospo e i suoi piccoli, protagonisti della raccolta con gli animali più fotogenici della settimana

Weekly Beasts : Il cucciolo di vombato dello zoo di Duisburg, già un po' cresciuto, cinghialini accuditi da un cane e una scimmia assetata, tra le foto di animali più belle della settimana