Volvo Ocean Race – La Leg 10 | un altro sprint decisivo

Volvo Ocean Race - Dongfeng davanti a tutti nella Sky Ocean Rescue In-Port Race di Cardiff : I primi tre team delle In-Port Race Series della Volvo Ocean Race hanno mantenuto la posizione sul podio anche a Cardiff “Siamo molto felici. E’ sempre bello vincere una In-Port Race,” ha dichiarato lo skipper Charles Caudrelier poco dopo aver tagliato il traguardo. “Credo che stiamo migliorando nelle regate inshore e per il team è un fattore positivo, per il morale, prima delle ultime due tappe.” Il leader della speciale classifica delle ...

#WorldOceansDay : Volvo e il progetto LifeGate PlasticLess : Nella Giornata Mondiale degli Oceani, il #WorldOceansDay, Volvo Car Italia annuncia la nascita di LifeGate PlasticLess, un progetto che punta a ridurre la presenza di plastiche nei mari italiani. Il progetto LifeGate PlasticLess sostenuto da Volvo Car Italia si inserisce in un impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale […] L'articolo #WorldOceansDay: Volvo e il progetto LifeGate PlasticLess sembra essere ...

Volvo Ocean Race : una piattaforma per l’innovazione e il cambiamento red-line : Continua la battaglia contro l’inquinamento da plastica, molte novità dall’Ocean Summit durante la tappa di Cardiff Sull’onda di un video messaggio del Principe Carlo d’Inghilterra, il forum ha reso noti importanti passi e dati sull’inquinamento da micro-plastiche raccolti grazie al Programma Scientifico della Volvo Ocean Race che contribuisce allo sviluppo del movimento. Durante l’evento, svoltosi nel Race Village della città gallese di ...

Volvo Cars e il Gruppo Volvo cedono la proprietà della Volvo Ocean Race : Niente più Volvo Ocean Race per Volvo Cars e Gruppo Volvo che cedono la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L Dopo aver gestito la Volvo Ocean Race con successo per 20 anni, Volvo Cars e Volvo Group hanno preso la decisione di cederne la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L, società affiliata ad alcune delle organizzazioni che fanno attualmente parte del team di gestione della regata Oceanica. “Dopo 20 anni riteniamo sia giunto il ...

Volvo Ocean Race – Nel 2021 la prossima edizione della regata : La prossima edizione della regata nel 2021, con una nuova proprietà Mentre la Volvo Ocean Race 2017-18 si avvicina a un finale emozionante a L’Aja in giugno, gli organizzatori confermano che la prossima edizione partirà nel 2021, con una nuova proprietà. Atlant Ocean Racing Spain, guidata da Richard Brisius, Johan Salén e Jan Litborn acquisirà la Volvo Ocean Race da Volvo Group e Volvo Cars, che sono state co-proprietarie dell’evento negli ...

Volvo Ocean Race - tre imbarcazioni in tre punti : le ultime due tappe diventano determinanti : Tre barche divise da soli tre punti, questa è la classifica generale della Volvo Ocean Race dopo che gli olandesi di Team Brunel si sono aggiudicati la nona tappa Il risultato della Leg 9 riporta in vetta al tabellone anche Dongfeng Race Team, grazie al terzo posto nella tappa che assegnava doppi punti, ma con un solo punto di vantaggio sugli spagnoli di MAPFRE,che hanno chiuso con un deludente quinto posto. L’equipaggio di Brunel è a soli tre ...

Volvo Ocean Race : a Cardiff trionfa il Team Brunel - classifica cortissima : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con il velista italiano Alberto Bolzan, si è aggiudicato la nona tappa della Volvo Ocean Race. La classifica per la vittoria finale è sempre più corta Dopo un deludente sesto posto ad Auckland, qualcosa è cambiato per l’equipaggio della barca olandese del veterano Bouwe Bekkinkg tra cui figura il friulano Alberto Bolzan alla sua seconda regata intorno al mondo. Team Brunel ha ottenuto ...

Volvo Ocean Race – VNR : Finale ad alta tensione a Cardiff : Meno di un miglio. Tanta è la distanza che separa i due leader della nona tappa della Volvo Ocean Race Dopo oltre otto giorni di regata attraverso l’Atlantico, la nona tappa era partita da Newport negli USA diretta a Cardiff in Galles, il duo di testa naviga a distanza molto ravvicinata. E per aggiungere ancor più pathos, la terza barca Dongfeng Race Team, che non vede l’ora di rifarsi della delusione della ottava tappa in cui fu spinta giù dal ...

Volvo Ocean Race - Team Brunel e Akzonobel pronti ad abbattere la barriera delle 100 miglia dal traguardo : Meno di un miglio, tanta è la distanza che separa i due leader della nona tappa della Volvo Ocean Race, Team Brunel e Team Akzonobel, che stanno per abbattere la barriera delle 100 miglia alla linea del traguardo Dopo oltre otto giorni di regata attraverso l’Atlantico, la nona tappa era partita da Newport negli USA diretta a Cardiff in Galles, il duo di testa naviga a distanza molto ravvicinata. E per aggiungere ancor più pathos, la terza barca ...

Volvo Ocean Race – Volata olandese verso Cardiff : Le due barche con bandiera olandese, Team AkzoNobel e Team Brunel, stanno navigando a stretto contatto, in un finale davvero emozionate della nona tappa della Volvo Ocean Race Restano meno di 300 miglia alla linea del traguardo di Cardiff in Galles, le due barche olandesi si trovano a sole 2 miglia di distanza e lottano per ogni metro e ogni decimo di nodo di velocità in più. Dopo essersi liberati dalla morsa di una zona di alta pressione a ...

Volvo Ocean Race – Lotta per la leadership tra AkzoNobel e Team Brunel : I battistrada della Volvo Ocean Race si sono ormai lasciati alle spalle le condizioni record e stanno entrando in una zona di alta pressione che inizia a rallentare la loro marcia verso la linea del traguardo di Cardiff. Sarà ripartenza? La leadership è ancora una cosa a due fra Team AkzoNobel, che proprio ieri aveva fatto registrare il record assoluto di percorrenza sulle 24 ore della Volvo Ocean Race, e Team Brunel, che si danno il cambio al ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel batte il record di percorrenza sulle 24 ore : I sette Team della Volvo Ocean Race stanno godendo di condizioni ideali per battere il record di percorrenza sulle 24 ore: Team Brunel, con l’italiano Alberto Bolzan, ha coperto prima 552,18 miglia, portando poi il record a 560,06 In effetti alle 17.45 ora italiana, il numero di miglia (provvisorio) è salito a 560,06 e Team Brunel non è solo, solo 6 miglia alle sue spalle, Team AkzoNobel ha anche infranto il record di 3 miglia. Dopo un po’ di ...

Volvo Ocean Race – Il team Brunel più a sud prende margine - ma gli altri team hanno rotta più breve : Lo skipper Bouwe Bekking il suo team Brunel, di cui fa parte anche l’italiano Alberto Bolzan, guida un gruppo di quattro barche che si sono tenute più a sud, godendo di un vento più fresco e prendendo margine sui tre a nord. Ma i “nordisti” sono su una rotta più breve. Chi avrà la meglio? Del trio settentrionale, che ha vento più leggero, fa parte anche il leader della classifica generale MAPFRE, con Dongfeng Race team che è secondo ...

Volvo Ocean Race – Goodbye Newport - prossima fermata Cardiff : Le sette barche del Volvo Ocean Race si dirigono verso Cardiff dopo la vittoria nella In-Port Race di ieri gli olandesi di Team Brunel Dopo la vittoria nella In-Port Race di ieri gli olandesi di Team Brunel, dello skipper Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan, hanno guidato la flotta nel percorso costiero nella Nagarraset Bay e verso il mare aperto e le 3.300 miglia della nona tappa che porterà le sette barche a Cardiff nel Galles. Una ...