Volvo e il futuro | auto elettriche | guida autonoma e abbonamenti

Le città si e Volvo no grazie al legno : il mattone del futuro sta trasformando il volto dei centri urbani : ... l'adozione di tecniche di costruzione all'avanguardia e il riciclo di elementi di scarto in un'ottica di economia circolare. Un trend internazionale che cambierà il volto delle città . Infatti, ...

Le città si eVolvono grazie al legno : il mattone del futuro sta trasformando il volto dei centri urbani : Se è vera la teoria dei corsi e dei ricorsi storici, dopo l’era dell’acciaio e del cemento, ritorna l’era del legno. Utilizzato fino alla fine dell’Ottocento, cancellato dall’avvento dell’acciaio e del cemento armato e riscoperto solo recentemente, il legno strutturale in Italia sta recuperando quote di mercato registrando una crescita costante in controtendenza rispetto all’industria delle costruzioni. Lo sostengono i dati del 2° Rapporto case ...