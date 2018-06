Volley | Nations League 2018 | Italia-Giappone Data | programma | orario d’inizio e tv

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

Volley : Nations League - bene l'Italia : ROMA, 9 GIU - A distanza di una settimana esatta dall'ultima vittoria ottenuta contro l'Iran, l'Italia torna a conquistare tre punti nella Nations League di pallavolo. Oggi i ragazzi di Blengini si ...

Volley - Nations League : l'Italia ritrova il successo - 3-1 alla Bulgaria : A distanza di una settimana esatta dall'ultima vittoria ottenuta contro l'Iran, l'Italia torna a conquistare tre punti nella Nations League di pallavolo. Oggi i ragazzi di Blengini si sono imposti a ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia ritrova il sorriso con la Bulgaria : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia torna al successo, 3-1 alla Bulgaria A distanza di una settimana esatta dall’ultima vittoria ottenuta contro l’Iran, la Nazionale Italiana torna a conquistare tre punti nella Volleyball Nations League. Oggi i ragazzi di Blengini si sono imposti meritatamente 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-19) contro la Bulgaria al termine di un match giocato con attenzione e con tanta voglia di fare bene per riprendere ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria 3-1 - le pagelle degli azzurri. Nelli spacca il match - Lanza guerriero - ottimi centrali : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria nella Nations League 2018 di Volley maschile ed è così tornata alla vittoria. A Osaka (Giappone) gli azzurri si sono imposti senza particolari difficoltà, ottenendo un successo determinante in ottica Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini. FILIPPO Lanza: 7. Il capitano è in grande ripresa tecnica, fisica e agonistica. Si erano già visti alcuni ottimi sprazzi nella partita persa ...

VIDEO Volley - Nations League 2018 : l’Italia torna alla vittoria - sconfitta la Bulgaria. Gli highlights della partita : L’Italia è tornata alla vittoria nella Nations League 2018 di Volley maschile sconfiggendo la Bulgaria per 3-1. Gli azzurri si sono imposti su Uchikov e compagni grazie alle prestazioni di rilievo da parte di Nelli e Lanza conquistando così il quinto successo nel torneo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita giocata a Osaka (Giappone). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia torna al successo con la Bulgaria : Abbiamo dimostrato di potercela portare a casa e proprio per questo la sconfitta ha bruciato parecchio però il nostro sport è questo e quelle due, tre imperfezioni a set che puoi commettere alla fine ...

Volley - Nations League 2018 : Italia travolgente - ritorna la vittoria! Gli azzurri stendono la Bulgaria : L’Italia rialza subito la testa nella Nations League 2018 di Volley maschile e sconfigge la Bulgaria per 3-1 (25-23; 25-19; 21-25; 25-19) al termine di una partita ben condotta nei vari frangenti e sporcata soltanto da un piccolo black-out che ci è costato il terzo set. Gli azzurri hanno convinto a Osaka (Giappone) e hanno schiantato un avversario sempre ostico e pericoloso che però oggi non è mai riuscito a metterci concretamente in ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. 3-1 - trionfo degli azzurri! Vittoria pesantissima : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. 3-1 - trionfo degli azzurri! Vittoria pesantissima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri vanno a caccia della Vittoria contro un avversario ostico in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrio e intenso. I ragazzi del CT Chicco Blengini, dopo la sconfitta patita contro la Polonia al tie-break, devono assolutamente tornare al successo per non rischiare di complicarsi la corsa verso la ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. Gli azzurri per la rinascita - serve il ruggito da Final Six : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri vanno a caccia della vittoria contro un avversario ostico in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrio e intenso. I ragazzi del CT Chicco Blengini, dopo la sconfitta patita contro la Polonia al tie-break, devono assolutamente tornare al successo per non rischiare di complicarsi la corsa verso la ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria. Data - programma - orario d’inizio e tv. Come guardare la partita : Sabato 9 giugno si giocherà Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka (Bulgaria) gli azzurri torneranno in campo per affrontare Yosifov e compagni in un incontro già importantissimo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, che ieri hanno perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, devono prontamente tornare al successo per rimanere in corsa ma ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia ha fame di vittorie - sfida alla Bulgaria per tornare a sorridere : L’Italia deve assolutamente reagire e tornare alla vittoria nella Nations League 2018 di Volley maschile se non vuole compromettere le proprie possibilità di qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo e domani mattina (ore 05.40) scenderanno in campo a Osaka (Giappone) per affrontare la Bulgaria che oggi è riuscita a ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede al tie-break contro la Polonia : Amaro in bocca per l’Italia alla Volleyball Nations League Maschile, gli azzurri vedono solo al tie-break Una generosa Italia cede al tie-break 2-3 (17-25, 25-21, 17-25, 31-29, 10-15) contro la Polonia al termine di una partita molto combattuta e durante la quale gli azzurri hanno messo in grossa difficoltà gli avversari sfiorando un successo che avrebbe rappresentato una importante iniezione di fiducia per il gruppo di Blengini. ...