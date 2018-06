Volley – Giovanili | la Millenium Brescia alle Kinderiadi in Valcamonica con Chiara Sivieri

Pallavolo – Giovanili Volley Millenium Brescia : si parte con un nuovo corso e nuovo staff tecnico : Il settore giovanile della Volley Millenium Brescia si rinnova: ecco il nuovo staff tecnico e le altre novità In vista della stagione 2018-19, la Millenium Brescia alza il sipario sui programmi del settore giovanile. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera, presso la palestra che gestisce, ovvero il Polivalente di via Raffaello a Brescia (zona San Polo) ha reso noto il nuovo progetto che coinvolgerà nei prossimi tre anni le oltre 150 tesserate ...

Volley – Concluse le finali nazionali giovanili CRAI : i risultati : finali nazionali giovanili CRAI: assegnati gli scudetti U16 femminili, U20 e U16 maschili Si sono Concluse oggi le finali nazionali giovanili CRAI Under 16 femminili, Under 20 e Under 16 maschili disputate rispettivamente a Bologna, Agropoli e Torino. finali nazionali giovanili CRAI U16 femminili: Volleyrò Casal De Pazzi è campione d’Italia E’ Volleyrò Casal De Pazzi la squadra che ha vinto la Finale Nazionale Giovanile CRAI under 16 femminile ...

Volley – Giovanili : mercoledì la presentazione del progetto della Millenium Brescia Savallese e pizzata di fine anno : Giovanili: mercoledì 30 la presentazione del progetto e pizzata di fine anno. Alle 19 al Polivalente l’incontro aperto con il nuovo coordinatore, dalle 20.30 pizzata generale ai Silvani, presenti anche gli amici dello Star Camp. U16 vittoriosa e 3 Leonessa saranno sulla sabbia con la selezione territoriale Dopo il bellissimo evento “Gioca Volley S3 In Sicurezza” a Brescia promosso dalla Fipav e dalla Polizia Ferrovia con la partecipazione ...

Volley – Giovanili Milleium Brescia : D’Auria è il nuovo coordinatore tecnico : Millenium Brescia comunica che, a partire dalla stagione 2018-19, sulla base di un progetto triennale, Matteo D’Auria sarà il nuovo responsabile e coordinatore dell’area tecnica del settore giovanile Cremonese, classe 1962, D’Auria vanta numerose esperienze in importanti settori Giovanili sia a Cremona, con Corona Volley ed Esperia, sia nel Bresciano, con Più Volley Isorella, Volley Ospitaletto, Real Volley, e nelle ultime due ...

Volley – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili : splendida vittoria della Volleyrò Casal De Pazzi : Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili: a Tortolì vittoria della Volleyrò Casal De Pazzi Si sono concluse a Tortolì le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili: a vincere la Volleyrò Casal De Pazzi Roma che ha battuto in finale la Progetto Volley Orago/V7/Uyba in finale. Nella gara che valeva il titolo la formazione laziale ha superato quella lombarda per 3-1 (25-23, 9-25, 25-23, 29-27). Sul gradino più basso del podio è salita, ...

Volley – Giovanili Millenium Savallese : ottima U13 e grandi cambiamenti in vista : U13 da applausi mentre la società getta le basi per il futuro prossimo non solo della serie A, anche il giovanile avrà una svolta. La Millenium Brescia, sta lavorando assiduamente in vista della stagione 2018-19, non solo sull’allestimento del roster che comporrà la prima squadra ma, ha orizzonti più ampi anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nel 2017-18 dalla serie D Young all’Under 12, l’esercito delle piccole ...