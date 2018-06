Voleva costringere la 15enne a fare sesso | ma non solo Cosa scoprono dal suo cellulare

caffeinamagazine

(Di sabato 9 giugno 2018) Una vicenda gravissima è accaduta nella provincia di Cagliari. Il protagonista è un operaio quarantanovenne di Sestu già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende da un’iniziale ricostruzione dei fatti, il quarantanovenne avrebbe dapprima, in più di un’occasioni, inviato una serie di foto e video a luci rosse allafiglia della sua compagna e in un’occasione avrebbe anche tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui. Ha tentato di abusare della figlia quindicenne della compagna e dopo una serie di indagini scaturite dalla denuncia presentata immediatamente dalla donna è stato arrestato. La madre della ragazzina, appresi i fatti, ha denunciato il compagno ai carabinieri e in seguito alla sua denuncia l’uomo è stato arrestato ed è in carcere. L’uomo avrebbe cercato dila ragazzina ad avere un ...