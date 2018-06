Visco | Va bene ridurre le tasse | ma attenzione al bilancio

blogo

: Visco: 'Aal G7 si sta guardando all'Italia in modo positivo. Il governatore di #bankitalia 'La riduzione chiara de… - Agenzia_Ansa : Visco: 'Aal G7 si sta guardando all'Italia in modo positivo. Il governatore di #bankitalia 'La riduzione chiara de… - Sque45 : RT @repubblica: Visco: 'Va bene abbassare le tasse, ma attenti a tempi, modi e vincoli di bilancio' - laramps : RT @repubblica: Visco: 'Va bene abbassare le tasse, ma attenti a tempi, modi e vincoli di bilancio' -

(Di sabato 9 giugno 2018) Il Governatore di Bankitalia, Ignazio, è stato oggi ospite a la 'Repubblica delle Idee' a Bologna. Il Governatore ha parlato dei temi d'attualità politica come il reddito di cittadinanza e la flat tax, oltre ad una possibile uscita dalla moneta unica. Questa la sintesi del suo pensiero: "È una buona cosale imposte più distorsive, così come il reddito di cittadinanza è positivo per proteggere i più deboli. Serve una riforma fiscale, maal modo con cui si interviene".Il Reddito di Cittadinanza, in linea generale, non è un'idea che dispiace al Governatore anche se teme che i costi di un'operazione del genere siano più alti deifici: "Il tentativo di costruzione di un reddito di inclusione va nella direzione che vuole essere rafforzata dal governo, ma bisogna vedere modi e tempi e avere chiari i vincoli di. Dare opportunità a tutti è l'obiettivo più ...