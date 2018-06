Vietata la vendita di latte e acqua nei supermercati | cittadini infuriati

Messico - Vietata la vendita di Barbie-Frida Kahlo - : Un giudice ha dato ragione alla famiglia dell'artista che contestava il diritto dell'azienda di commercializzare la bambola

In Messico è stata Vietata la vendita di una controversa bambola di Frida Kahlo : Lo scorso giovedì un tribunale del Messico ha vietato la vendita di una bambola della pittrice messicana Frida Kahlo, tra i più importanti artisti del Novecento, a seguito di una causa legale fatta dai membri della famiglia di Kahlo all’azienda di The post In Messico è stata vietata la vendita di una controversa bambola di Frida Kahlo appeared first on Il Post.

Juve-Napoli Vietata agli azzurri?Stop vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.

Juventus-Napoli Vietata agli azzurri : stop a vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di...