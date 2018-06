Vicenza | il candidato di Forza Italia si chiama Dalla Negra Facebook gli cancella il

Vicenza - salta la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non è arrivato il nulla osta per l’utilizzo del simbolo” : Vicenza – Il Movimento Cinquestelle non avrà un proprio candidato sindaco a Vicenza. La clamorosa conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Trissino, sede del Municipio vicentino. L’avvocato Francesco Di Bartolo, candidato alle amministrative del 10 giugno per la successione ad Achille Variati del centrosinistra, ha comunicato ufficialmente che non è arrivato il nulla osta dal M5s per utilizzare il ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...

Centrodestra Veneto - segnali di rottura : a Vicenza salta candidato. Brunetta : “Non vorrei ci fosse una regia nazionale” : Che la rottura tra Forza Italia e la Lega Nord fosse nell’aria si era capito qualche giorno fa quando il segretario Veneto del Carroccio, Gianantonio Da Re, aveva incontrato Matteo Salvini al Vinitaly. Gli aveva chiesto il via libera ad andare per conto proprio, in vista delle elezioni amministrative previste il 10 e 24 giugno, in alcune realtà controverse. Il Centrodestra si è spaccato proprio a partire dal capoluogo berico. È stato ...

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) - Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l'alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l'ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i ver