Vettel in pole a Montreal

Canada : Vettel riporta la Ferrari in pole dopo 17 anni! : Dire che Sebastian Vettel ha fatto la pole position nel GP del Canada è poco: il tedesco ha infatti sbriciolato il record del circuito Gilles-Villeneuve, con un Q3 impeccabile, in cui ha fermato il cronometro sull'1.10.776. Quella di oggi è la quarta pole di Vettel in Canada, la numero 54 in carriera

F1 – Team Radio con ‘rivelazione’ per Vettel dopo la pole in Canda [VIDEO] : Sebastian Vettel pazzo di gioia dopo le qualifiche del Gp del Canada: il Team Radio del ferrarista dopo la pole a Montreal Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle ...

F1 Montreal Vettel : "Ferrari incredibile : pensando a Gilles è una pole speciale" : Vettel è felice dopo la sua quarta pole stagionale che gli consentirà di partire davanti a tutti nel GP del Canada. "Venerdì è stato davvero difficile, eravamo un po' nei guai perché non trovavamo il ...

Canada : Vettel riporta la Ferrari in pole dopo 21 anni!

La Ferrari sorride in Canada : pole di Vettel davanti a Bottas. Hamilton è solo quarto : Nonostante una Red Bull sempre al comando delle prove libere sul circuito canadese, è la Ferrari di Vettel a strappare la pole in 1:10.764: un giro che è valso anche il record del circuito. Un primo posto che per la Rossa mancava da 17 anni. L'ultimo a farla era stato Michael Schumacher. ...

