Vestito come un prete | in realtà spacciava eroina | arrestato a Fiumicino  

Maria De Filippi come Barbara d’Urso : ad Amici con lo stesso Vestito di Sanremo : Il vestito a fiori di Maria De Filippi ad Amici 17: è lo stesso indossato a Sanremo 2017 La tendenza vintage lanciata da Barbara d’Urso sta spopolando nel mondo dello spettacolo. Dopo Alessia Marcuzzi (che ha sfoggiato all’Isola dei Famosi capi del suo armadio), anche Maria De Filippi ha deciso di riciclare abiti già indossati. La […] L'articolo Maria De Filippi come Barbara d’Urso: ad Amici con lo stesso vestito di ...

Gb - Kate Middleton come Mia Farrow : indossa il Vestito rosso del film horror 'Rosemary's Baby' : ... terzo royal baby della coppia William-Kate, è stato gioco facile pensare che quell'abito rosso con colletto bianco fosse un omaggio alla mise scelta da Diana per presentare al mondo il piccolo Harry,...

"Ma come ti sei Vestito" - ragazzino preso a testate da bullo : Roma, 27 apr. , AdnKronos, - Fu aggredito, per come era vestito, da un bullo spalleggiato da amici e finì in ospedale per diverse fratture. Per il fatto, accaduto la sera del 21 ottobre scorso in ...

Kate di nuovo come Diana : anche con l'ultimo royal baby sceglie lo stesso Vestito della nonna : Per presentare il terzogenito al mondo, Kate ha scelto di omaggiare lady Diana. In uscita dal St. Mary's Hospital, con in braccio l'ultimo arrivato della famiglia, la duchessa di Cambridge ha indossato un abito rosso firmato Jenny Packham, molto simile a quello scelto da Diana, quando, fuori dalla stessa clinica, mostrava ai fotografi il piccolo Harry, appena nato. Kate è solita scegliere piccoli dettagli per ricordare la suocera mai ...

F1 - come sta il meccanico inVestito da Kimi Raikkonen? Le condizioni aggiornate : Immagini davvero molto brutte quelle a cui gli spettatori hanno dovuto assistere durante il GP del Bahrein di Formula 1. Non solo gioie per la Ferrari, con la seconda vittoria consecutiva di Sebastian Vettel: uno strano incidente al cambio ruote occorso a Kimi Raikkonen è costato al pilota finlandese il ritiro dalla gara, mentre molto peggio è andata a Francesco Cigarini, meccanico della Rossa, che ha riportato la frattura di tibia e perone. ...