Vertice notturno al G7 | si cerca mediazione su documento

Di Maio e Salvini - Vertice notturno per blindare l’accordo : «Pronti a riferire al Colle» : Il programma dei due partiti verrà presentato al Quirinale prima di essere reso pubblico. Nuovo incontro nel pomeriggio tra i due leader

GOVERNO M5S-LEGA - Vertice notturno TRA DI MAIO E SALVINI/ Ultime notizie : presente anche il premier scelto : GOVERNO , Ultime notizie live: nuovo incontro tra SALVINI e Di MAIO , il contratto M5S-LEGA è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:56:00 GMT)

Vertice notturno tra Salvini-Di Maio : 23.32 Nuovo Vertice in tarda serata in un albergo del centro di Milano (il terzo oggi), stando a quanto riferiscono fonti che seguono la trattativa di governo, tra Salvini e Di Maio. All'incontro, secondo alcune fonti, è presente il vicesegretario della Lega, Giorgetti. E sarebbe presente anche colui che sarà indicato come premier del governo Lega-M5s.