Vermicino | le lacrime dell’Angelo | “Per anni ho sognato la morte che veniva a prendere

fanpage

(Di sabato 9 giugno 2018) Il 10 giugno del 1981 il piccolo Afredo Rampi, sei, rimane intrappolato nelle profondità di un pozzo a(Roma). Colpito dalla notizia, Angelo Licheri, un semplice fattorino, si presenta volontario per farsi calare nella cavità. Dopo 40 minuti di tentativi si arrende, per Alfredo non c'è speranza. A 37dai fatti, il fantasma' di quella tragedia tormenta ancora l'Angelo di: "Era così facile salvarlo" ripete ancora oggi.