Vela – Nacra 17 | oro e argento italiano nella finale di World Cup Series a Marsiglia

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : l’Italia splende nel Nacra 17. Altri tre equipaggi in Medal Race : Penultima giornata delle Finali della Coppa del Mondo di Vela a Marsiglia. Oggi è stato il giorno della Medal Race per tre classi di regata. Doppietta italiana nel Nacra 17: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso cinque giorni da dominatori vincendo la classifica generale (con sei prove vinte su undici), con 32 punti, mentre alle loro spalle si sono piazzati Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ottimi terzi in Medal Race e secondi in ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : doppietta Italia nel Nacra 17! Ruggero Tita e Caterina Banti primi - Vittorio Bissaro e Maelle Frascari secondi : È grande Italia nella acque di Marsiglia, dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo delle classi olimpiche di Vela. Nel Nacra 17 è doppietta azzurra: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso al primo posto, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari al secondo. Tita e Banti, campioni europei e argento mondiale in carica, sono i protagonisti assoluti di questa classe sin da inizio 2017, quando questa coppia è nata. Poche settimane fa i ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : Tita e Banti primi - Bissaro e Frascari terzi! Italia show nel Nacra 17 : Splende l’azzurro sul cielo di Marsiglia, sede della tappa finale delle World Cup Series 2018 di Vela. Nella sede delle regate dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, i portacolori Italiani Ruggiero Tita e Caterina Marianna Banti confermano il primo posto nel Nacra 17. Dopo lo stop forzato per il mal tempo di ieri, questa mattina gli azzurri hanno ottenuto ben 4 primi posti nelle ultime regate di qualificazione alla Medal Race in programma domani e, ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : sempre al comando Tita e Banti nel Nacra 17. Perdono terreno gli altri : Seconda giornata di regate a Marsiglia, valide per le Finali della Coppa del Mondo di Vela. Ruggero Tita e Caterina Banti sono ancora in testa nel Nacra 17, con 16 punti dopo sei regate. Oggi sono arrivati un sesto, un primo e un terzo posto, ma i due azzurri non sono più soli al comando, perché il loro totale è stato raggiunto dai britannici John Gimson e Anna Burnet (4-3-8 oggi). Classifica corta perché a 17 al terzo posto ci sono altri due ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti subito in testa nel Nacra 17 : Le Finali della Coppa del Mondo di Vela sono cominciate oggi a Marsiglia. Una competizione già di per sé importante, il cui valore quest’anno aumenta, perché precede di poche settimane il Mondiale di Aarhus, prima occasione per qualificarsi a Tokyo 2020, e perché si gareggia in quella che sarà la sede olimpica della Vela a Parigi 2024. L’equipaggio italiano che sembra avere più chance in vista del prossimo Mondiale e quindi ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti secondi nel Nacra 17 - Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò terzi nel 470 : Prima giornata di regate a Hyeres, in Francia, sede dell’ultima tappa delle World Series, la Coppa del Mondo di Vela. Nelle acque francesi si sono disputate le prime prove di qualificazione, in attesa delle Medal Races in programma nel weekend. Hanno iniziato con il piede giusto Ruggero Tita e Caterina Banti, secondi nell’unica prova disputata nel Nacra 17. A trionfare sono stati i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, rinnovando ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : l’ultima tappa prima delle finali. Ruggero Tita e Caterina Banti favoriti nel Nacra 17 : Hyeres sarà teatro (per l’ultima volta prima di passare il testimone a Genova) dell’ultima tappa delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, prima delle Finali di Marsiglia. Nelle acque francesi si daranno battaglia oltre 650 velisti, proveniente da 46 Nazioni, tutti pronti a giocarsi l’ultima chance di qualificarsi alla tappa finale, quella che assegnerà i titoli delle classi olimpiche proprio nella baia che ospiterà ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Flavia Tartaglini chiude al terzo posto nell’RS : X! Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi quinti nel Nacra 17 : L’edizione numero 49 del Trofeo Princesa Sofia si è chiusa quest’oggi con la disputa delle Medal Races. Nella baia di Maiorca, in Spagna, sono stati assegnati cinque titoli, dal momento che gli altri cinque erano già stati decisi ieri, prima della regata finale. Nell’RS:X femminile ha confermato il terzo posto finale Flavia Tartaglini. La velista romana non aveva possibilità di vittoria ma ha difeso la posizione con un 7° posto ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti trionfano nel Nacra 17 con un giorno d’anticipo! Domani le Medal Race : La penultima giornata del Trofeo Princesa Sofia ha già visto assegnati ben cinque titoli. Tra questi quello del Nacra 17, vinto da Ruggero Tita e Caterina Banti. I due velisti azzurri Domani parteciperanno comunque alla Medal Race ma sono già certi di chiudere la classifica al primo posto, potendo contare su un margine di 34 punti sui secondi, i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (35 contro 69). A fare la differenza è stato il parziale di ...