Vela – Campionato italiano Protagonist | match race tra Gattone e El Moro

Vela – Il resoconto delle prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018 : Al largo di Mecesine si stanno correndo le prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018: ecco come sta succedendo “Gattone” dell’armatore veneto Massimiliano Docali, affidato a Marco Cavallini del Circolo Vela Gargnano, grazie ad un 6-2 comanda la classifica del tutto provvisoria delle prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018. L’evento che si sta correndo al largo di Malcesine per ...

Vela – A Malcesine è la volta del campionato italiano Protagonist 7.5 : In scena a Melcesine il campionato italiano Protagonist 7,5 La lunga serie dei Campionati Italiani delle classi monotipo continua questo fine settimana alla base di Navene della Fraglia Vela Malcesine. La flotta in gara sarà quella del Protagonist 7.5 (o 7.5o che poi è la lunghezza), carena firmata da Gigi Badinelli, promossa e distribuita dai fratelli Galloni di Gargnano. E proprio Luciano Galloni sarà uno degli skipper, uno dei molti che ...

Vela – A Malcesine il Campionato Italiano del monotipo Protagonist 7.5 : A Malcesine la monotipia è di casa: il Campionato Italiano Protagonist va in scena La Fraglia Vela Malcesine, Garda Veneto, ospita dall’8 al 10 giugno il Campionato Italiano del monotipo Protagonist 7.5. Si parte venerdì alle 13 con le prime refole della brezza dell'”Ora”. Si andrà avanti fino alle 15 di domenica. In acqua scenderà la flotta del monoscafo di 7 metri e mezzo firmato da Gigi Badinelli e voluto, in primis, dai ...

Vela – Campionato Italiano J24 : la Superba si conferma tricolore : La Superba si conferma tricolore J24. Appuntamento alla Fraglia Vela Riva dal 24 al 31 agosto per il mondiale di classe Bel finale al Campionato Italiano J24, il monotipo a chiglia più amato e diffuso al mondo, organizzato dalla Fraglia Vela Riva da giovedì scorso a domenica 3 giugno: il tutto si è deciso con le ultime regate disputate la domenica mattina con un vento da nord dai 12 ai 16 nodi, che – come sembrava dai punteggi della ...

Vela – Campionato Italiano Dolphin 2018 : in testa Fantastica dopo la prima regata : Alla guida del Campionato Italiano Dolphin 2018 Fantastica di Giulia e Anna Navoni Una sola regata al Campionato Italiano Dolphin 2018 e in testa alla classifica (dopo 4 gare) si porta Fantastica, la barca armata dalle sorelle bresciane Giulia e Anna Navoni (Fraglia Vela Desenzano). Al comando dell’imbarcazione c’è Davide Bianchini della Canottieri Garda-Salò, già primo l’anno passato nelle acque, allora di Gargnano. A due ...

Vela – Dolphin : Omboni guida il campionato italiano : Pier Omboni di Risposta Karmat guida il campionato italiano Dolphin Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del campionato italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli (Flipper). Sole per un Garda formato, quasi, ...

Vela - ottimo avvio di Pierluigi Omboni nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018 : Comincia benissimo il Campionato Italiano Dolphin 2018 Pierluigi Omboni, capace di ottenere due primi e un quinto posto Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli ...

Vela – Campionato Europeo 470 2018 - Berta/Caruso chiudono ad un punto dal podio : Al Campionato Europeo 470 2018 di Vela Berta/Caruso chiudono ad un punto dal podio e tra gli uomini Ferrari/Calabrò brillano in Medal e chiudono all’ottavo posto Il Campionato Europeo 2018 della classe 470 si è chiuso oggi a Burgas in Bulgaria con le due Medal Race riservate ai primi 10 classificati, dopo le qualificazioni terminate ieri. Due gli equipaggi italiani impegnati nella prova a punteggio doppio: Elena Berta e Bianca Caruso (GS ...