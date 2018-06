Vaticano | rinviato a giudizio monsignor Capella Ex consigliere di Washington accusato di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018)Carlo Albertosarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttoreche hal’exdella nunziatura a“perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all’estero”, ovvero negli Stati Uniti e in Canada. Norma quest’ultima voluta da Papa Francesco pochi mesi dopo la sua elezione al pontificato. Il processo inizierà il 22 giugno prossimo. Arrestato il 7 aprile 2018,è attualmente detenuto in una cella all’interno della caserma della Gendarmeria Vaticana. “Nella requisitoria del 30 maggio 2018 – si legge in un comunicato della Santa Sede – il promotore di giustizia, ritenendo sufficienti le prove acquisite, aveva chiesto che il giudice ...