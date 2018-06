Vaticano | dalle periferie 500 bambini da Francesco su Frecciarossa 1000

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Cattolici, musulmani, buddhisti, ortodossi, atei: il ‘Treno dei”, organizzato dal ‘Cortile dei Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, ha portato stamattina di fronte a Papaoltre 500 piccoli studenti, provenienti dai quartieri di Roma e Milano caratterizzati da complessità e fragilità sociali, con significative presenze di famiglie straniere, alti tassi di criminalità e numerose problematiche urbanistiche. Tema di quest’anno, infatti, la riqualificazione urbana delle, con particolare attenzione allo sguardo dei più piccoli sugli spazi e sulla realtà che li circondano. Suldi Trenitalia diretto in, dunque, gli studenti di quattro scuole delle grandidi Milano ‘ il Gallaratese, Corvetto, Barona e Via Padova. Ad accogliere i ...