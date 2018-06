Varese | Con Legambiente l' economia circolare incontra il Liceo Ferraris

Varese - Lake & Sound Festival apre con il concerto di Ermal Meta : Il lancio del Festival in Comune L'Associazione COOPUF INIZIATIVE CULTURALI, in collaborazione con TUBE AGENCY, ASD RUGBY Varese, ALBACHIARA SPETTACOLI, MADBOYS EVENTI& CONCERTI, e con il partenariato del COMUNE DI Varese propone per l'estate 2018 la prima edizione di un nuovo Festival musicale nel capoluogo prealpino. La città al centro ...

La Concessionaria Renault Paglini inaugura il nuovo sito di Varese : Alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia, la Concessionaria Renault Paglini ha inaugurato, il 25 maggio scorso, il nuovo Renault Store di Varese, un sito creato per soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente La storica sede di Varese della Concessionaria Paglini si sposta, così, da Via Belfonte a Via Valganna per accogliere uno showroom totalmente rivisitato, più ampio e moderno. Il nuovo sito occupa una superfice di oltre ...

Quel legame forte con l'euro degli industriali di Varese - che hanno votato Lega - : ... sarebbe la fine dell'Italia in termini economici» ha affermato Boccia e subito dopo ha aggiunto di avere la netta sensazione che «alcuni politici non conoscono l'abc dell'economia». Mancava solo l'...

Varese : gdf scopre società con finta sede in Usa - tre denunce : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Aveva la sede in Usa, ma operava in Italia con basi a Milano e Varese. La guardia di finanza di Varese ha scoperto una società che attraverso il sistema di esterovestizione ha omesso di dichiarare al fisco operazioni per oltre due milioni di euro, evadendo il pagamento dell’Iva per circa 500mila euro.A scoprire la truffa, una pattuglia della compagnia di Saronno che all’uscita dell’autostrada ...

Varese : scambia bottiglie e fa doccia con acido solforico - ragazzino ustionato : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Ospite insieme al padre in casa di amici, un ragazzino ha deciso di farsi una doccia, ma ha utilizzato una bottiglia contenente acido solforico scambiandola per bagnoschiuma e riportando ustioni su svariate parti del corpo. E' accaduto ieri sera a Comabbio, comune del v

Varese - Fondati sul lavoro? - cinque incontri proposti dal mondo cattolico : La presentazione dell'iniziativa Lanciata, questa mattina, in Sala Giunta in Comune a Varese, l'iniziativa 'Fondati sul lavoro?', un cartello di proposte legate alla 'Lettera alla città' che è stata ...

Varese - Al gazebo il sindaco Galimberti vota no al Contratto di governo : Preoccupante anche il solo pensiero di poter chiudere aziende del nostro Paese perché si rischia di avere ripercussioni sul lavoro e l'intera economia nazionale. L'eventuale applicazione anche di ...

DIRETTA / Varese Brescia (risultato finale 64-69) streaming video Rai.tv : Brescia conquista la semifinale : DIRETTA Varese Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 dei quarti di finale playoff. La Germani arriva al PalA2A con il primo match point a disposizione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:46:00 GMT)

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l'amministrazione comunale di Varese. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti

