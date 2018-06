Valtteri Bottas | GP Canada 2018 | “Migliorato l’approccio con le HyperSoft ma la Ferrari è

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Sono certo che il momento della vittoria arriverà” : Reduce dal quinto posto di Montecarlo, Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, guarda con fiducia al weekend in Canada, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, dove si aspetta una W09 più competitiva, che meglio si adatta alle caratteristiche del tracciato rispetto al Principato. “Monaco non era il miglior circuito per noi. Abbiamo limitato i danni, il circuito ha messo in luce i punti deboli della vettura“, ...

F1 - che disastro Valtteri Bottas nelle FP3 : il finlandese protagonista di un errore da principiante [VIDEO] : Nel tentativo di girare la sua Mercedes dopo un lungo a St. Devote, il finlandese sbatte con il posteriore sulle barriere danneggiando la macchina Un errore da principiante, una situazione grottesca che ha fatto perdere molto tempo a Bottas nel corso della terza sessione di prove libere. Il pilota della Mercedes infatti si è resto protagonista di una leggerezza imperdonabile dopo essere andato lungo a St. Devote, prima curva del circuito ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati seconda giornata. Valtteri Bottas chiude al comando davanti a Giovinazzi - Norris e Magnussen : Si sono conclusi i due giorni di Test riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Le otto ore odierne hanno confermato diverse cose viste nella giornata di ieri, come la bontà della nuova Mercedes, sopratutto su questo circuito. La netta vittoria di Lewis Hamilton di domenica è stata ampiamente ribadita dalla sessione odierna, con Valtteri Bottas che ha stampato il miglior tempo (in mattinata) con 1:16.904 con le gomme SuperSoft. Alle ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica mercoledì 16 maggio. Valtteri Bottas in testa - Giovinazzi secondo con la Ferrari : Al Montmelò si è disputata la seconda giornata di Test per la Formula Uno. Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo al volante della Mercedes: 1:16.904 per il finlandese che precede Antonio Giovinazzi per 68 millesimi. Ottima prestazione da parte del pugliese a bordo della Ferrari, ha percorso ben 148 giri (nessuno come lui) e ha ribadito di avere un buon piede. Terza la McLaren di Norris, quarto Magnussen su Haas appena davanti alla novità ...

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Avrei voluto vincere ma è stata una grande prova di squadra” : Seconda posizione nel GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno, Valtteri Bottas ha completato la festa Mercedes sul tracciato catalano. Il finlandese, superato al via dall’ottimo scatto della Ferrari di Sebastian Vettel, ha sfruttato il rientro ai box della Rossa per riprendersi la seconda piazza e chiudere alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Una grande dimostrazione di forza del team di Brackley, come ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Valtteri Bottas in partenza! Scatto micidiale al GP di Spagna - che manovra al via : Sebastian Vettel è stato davvero superlativo in partenza del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma con uno Scatto fulmineo allo spegnimento dei semafori e con una manovra stellare è riuscito a superare Valtteri Bottas salendo in seconda posizione alle spalle di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel al via. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Siamo tutti molto vicini. Vedremo domani : l’obiettivo è fare doppietta” : Valtteri Bottas partirà dalla prima fila domani, nel GP di Spagna. Al finlandese non è bastata un gran giro, perché sono stati solo 40 i millesimi che lo hanno separato dalla pole position del compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas ha espresso il suo rammarico al termine delle qualifiche. “Siamo tutti molto vicini, è stato così durante tutto il weekend“. “In ogni caso mi sono divertito“, ha proseguito il pilota della ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Valtteri Bottas in testa - Hamilton e Vettel replicano : Valtteri Bottas ha concluso le prove libere 1 e 2 con il miglior tempo in assoluto. Il finlandese ha siglato 1:18.148 nella FP1 ed è rimasto in testa anche al termine della seconda sessione in cui ha prevalso Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono quinto e sesto. GP Spagna 2018, prove libere 1-2: classifica combinata DEI TEMPI 1. Valtteri Bottas 1:18.148 2. Lewis Hamilton 1:18.259 3. Daniel Ricciardo 1:18.392 4. Max ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

Eventi 9.000 presenze decretano il successo dell'Historic Minardi Day con special guest Valtteri Bottas : Tra i premiati della giornata anche il Presidente ACI , nonché' Vicepresidente FIA, Ing Angelo Sticchi Damiani, Aldo Costa progettista delle F1 Campione del mondo e Riccardo Mosconi Ingegnere di ...

VIDEO Valtteri Bottas fora l’anteriore destra a 2 giri dal termine! Era lanciato verso la vittoria - trionfa Hamilton : La sfortuna perseguita Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes si stava involando verso la vittoria del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale 2018, ma a due giri dal termine la gomma anteriore destra si è forata dopo un contatto con un detrito. Lo scandinavo è così strato costretto al ritiro quando stava già pregustando il trionfo e ha dovuto cedere il successo al compagno di squadra Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari in difficoltà - Valtteri Bottas miglior tempo - Ricciardo replica : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018 , quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha spinto a fondo nei primi 90 ...