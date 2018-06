Valencia | viaggio nel laboratorio dove nascono i bambini

vanityfair

(Di sabato 9 giugno 2018) In un appartamento al primo piano di un palazzo elegante con piscina, nel centro di, arrivano telefonate da tutto il mondo. Chiamano le donne, ma anche gli uomini: coppie che vogliono un figlio, e che non riescono ad averlo. Settecento, ottocento, mille chiamate al giorno: è il contact center dell’Ivi, Istitutono de Infertilidad, una istituzione medica che conta più di 70 cliniche per la riproduzione assistita, tra Spagna, Europa, America e Asia. Ci siamo andati, per capire come funziona. Il contact center si raggiunge chiamando un numero verde. È il primo momento di contatto con le donne che vogliono diventare mamme: le operatrici sono di diverse nazionalità, per poter rispondere nella lingua delle pazienti. Ci vuole un mese di formazione per fare questo lavoro. Una formazione «alla sensibilità», ma non basta quella. «Bisogna anche essere in grado di dare ...