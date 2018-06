Usa | capo 007 | “Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati”

Capo 007 Usa - Russia vuole dividere Usa dagli alleati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Capo servizi segreti Usa : "Russia vuole dividere gli Usa dagli alleati : "Le azioni della Russia sono deliberate e premeditate e rappresentano un attacco ai massimi livelli sferrato da Vladimir Putin allo Stato di Diritto, agli ideali dell'Occidente e alle regole della democrazia". Questo il monito lanciato dal Capo dell'intelligence Usa Dan Coats, nel corso di un evento dell'Atlantic Council, nelle stesse ore in cui Donald Trump invocava un ritorno di Mosca al tavolo del G7."Le sue azioni - ha proseguito il Capo ...

Doping - Magnini nei guai : spunta un altro capo d’accUsa - richiesti 8 anni di squalifica : Filippo Magnini, che si dichiara estraneo ai reati contestatigli, potrebbe incorrere in una squalifica di 8 anni: ecco la richiesta fatta dalla Procura anti-Doping guai per Filippo Magnini. Il caso Doping, che lo vede intricato al fianco del dietologo Guido Porcellini (suo mentore dal 2015 al 2017), potrebbe costare caro all’ex nuotatore della Nazionale italiana. Il 36enne di Pesaro, che si era dichiarato ad ottobre del tutto estraneo alle ...

RagUsa - 5 arresti per caporalato : “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...

