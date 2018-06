Urge volo per bimbo malato | forse in settimana il trasferimento 

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) “In seguito alla mia conferenza stampa di ieri mattina, volta al trasferimento del piccolo Moise, due anni e mezzo, dalla nascita costretto a rimanere in ospedale nonostante un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che lo affida ad una comunita’ idonea alle cure a Cagliari, uno stimato specialista si e’ mosso per offrire a titolo gratuito l’equipe di assistenza nel trasporto aereo”. Lo rende noto il garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale che ieri aveva lanciato l’appello per aiutare ilcalabrese attualmente ricoverato nel Policlinico di Messina. “A farsi carico delle spese, condi linea ordinario, provvede il mio ufficio. Ildi Stato – spiega – non e’ possibile perche’ manca la condizione di ‘imminente pericolo di ...