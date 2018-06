Uomini e donne | colpaccio di Maria De Filippi | a chi vuole offrire il trono

Uomini E DONNE/ Nicolò Ferrari ritrova l'amore? Serata galeotta in discoteca (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni colmano la distanza con gesto social d'amore. Spunta un post sospetto di Nicola Panico(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Paolo Ciavarro e Laura Frenna stanno insieme / Lei è l'ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne : Paolo Ciavarro e Laura Frenna stanno insieme. La foto postata su Instagram conferma: lei è l'ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Uomini e Donne : Lorenzo - secondo una fan - avrebbe baciato un'altra Sara in disco (RUMORS) : Lorenzo Riccardi, dopo il 'no' di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, pare sia stato beccato in discoteca mentre si intratteneva con una ragazza che, pare, abbia lo stesso nome della tronista napoletana. Il blog 'Isa&Chia', dunque, ha raccolto la segnalazione di una fan della trasmissione di Canale 5 che ha visto e fotografato l'ex corteggiatore tra le braccia di una sconosciuta nella tarda serata dell'8 giugno in provincia di ...

Uomini e Donne News - Valentina Rapisarda attaccata - scatta la furia : fiume di parolacce : Uomini e Donne News. Valentina Rapisarda, attaccata, diventa una furia: fiume di parolacce ad alcuni follower Valentina Rapisarda l’avevamo conosciuta a Uomini e Donne, quando giunse alla corte di Andrea Cerioli con cui ebbe poi una love story fatta di tira e molla, culminata con un definitivo addio. La ragazza, che oggi continua ad essere […] L'articolo Uomini e Donne News, Valentina Rapisarda attaccata, scatta la furia: fiume di ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi ha già dimenticato Sara? : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne dimentica Sara con un’altra? Qualche settimana fa c’è stata l’attesissima scelta di Sara Affi Fella. E in quella occasione la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha scelto Luigi Mastroianni, lasciando con un pugno di mosche in mano Lorenzo Riccardi, il quale non ha preso benissimo questa sua decisione. Difatti il giovane non ha perso tempo, criticando ...

Uomini e Donne / Foto - Laura Frenna ritrova l'amore con Paolo Ciavarro (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni colmano la distanza con gesto social d'amore. Spunta un post sospetto di Nicola Panico(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:37:00 GMT)

Nazionale - per fortuna ci sono le donne : le azzurre volano ai Mondiali e “sbeffeggiano” gli Uomini : La Nazionale femminile approda ai Mondiali in Francia dopo una splendida cavalcata, una rivincita anche nei confronti del mondo del calcio maschile Il Mondiale che sta per partire in Russia, non vedrà la nostra ‘disastrata’ Italia ai nastri di partenza. La Nazionale maschile è riuscita nell’impresa ardua di no qualificarsi a Russia 2018, per fortuna però, a tener alta la bandiera tricolore in ambito calcistico, ci hanno pensato ...

Uomini e Donne - Maurizio Costanzo sull'addio di Giorgio Manetti "Dopo tanti anni - potrebbe aver stancato più di qualcuno" : Il giornalista su 'Nuovo Tv' commenta l'intenzione del cavaliere toscano di dire addio al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne - Manuel Vallicella : la madre sta ancora male : Uomini e Donne: la madre di Manuel Vallicella non è ancora guarita Continuano i problemi di salute della madre di Manuel Vallicella, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. L’ex operaio, oggi impegnato con il suo negozio di tatuaggi a Verona, lo ha rivelato in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Dopo aver […] L'articolo Uomini e Donne, Manuel Vallicella: la madre sta ancora male proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani ringrazia Gianni Sperti : Gianni Sperti ringraziato da Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Uomini e Donne ha chiuso i battenti da ormai una settimana. L’ultima puntata del Trono Over ha visto l’addio tra Gemma Galgani e Marco Cappagli. Per la 68enne di Torino è arrivato però anche un lieto fine inaspettato che nulla ha avuto a che fare con le sue vicende sentimentali: la pace con Tina Cipollari. La bionda opinionista ha voluto compiere un passo verso la sua ...

Uomini e Donne/ Marco Firpo - messaggio a Gemma : “mi hanno riparato il cuore che mi hai rotto!” (Trono Over) : Uomini e Donne, Marco Firpo e il messaggio shock a Gemma Galgani: “mi hanno riparato il cuore che mi hai rotto!”, tornerà al Trono Over da settembre?(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne / Sara e Luigi : gesti d'amore social ma spunta il messaggio dell'ex (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni colmano la distanza con gesto social d'amore. spunta un post sospetto di Nicola Panico(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Donne ai Mondiali - Uomini a casa. L'alba di una svolta culturale : Molte compagini del mondo maschile hanno compreso le potenzialità , anche economiche, naturalmente , del calcio femminile grazie all'esempio di quanto accade da anni in Germania, Francia ed ...

Donne ai Mondiali - Uomini a casa. L’alba di una svolta culturale : Le Donne ai Mondiali dopo 20 anni, gli uomini a casa dopo 60: la dicotomia del calcio italiano che annuncia una rivoluzione culturale. Alba e tramonto si intrecciano, spianando la strada a destini contrastanti, dove improvvisamente assurge a modello di riferimento un mondo finora ingiustamente ignorato e vituperato. Nulla, nello sport come nella vita, accade per caso. I risultati e le vittorie quasi sempre derivano da lungimiranza e ...