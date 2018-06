Unomattina in Famiglia | Luca Rosini sostituisce Tiberio Timperi

Luca Rosini scelto per la conduzione di Unomattina in famiglia (Anteprima Blogo) : Scelta intelligente inter-rete da parte della Rai, nel segno di una positiva sinergia fra i canali per la conduzione della nuova edizione di Unomattina in famiglia . Luca Rosini è stato scelto per essere il partner -nuovo di zecca- di Ingrid Muccitelli nella nuova edizione di Unomattina in famiglia che tornerà in onda nei fine settimana dal prossimo mese di settembre sempre su Rai1. Rosini , attualmente in forza a Rai2, nasce a Bologna nel 1977, ...

Retroscena Blogo : Unomattina in famiglia e il rebus del sostituto di Tiberio Timperi : Movimenti in casa Rai in vista della prossima stagione, al via a settembre. Se sembra ormai certo che Tiberio Timperi approderà a La vita in diretta per sostituire Marco Liorni e affiancare Francesca Fialdini, qualche dubbio in più resta sul nuovo conduttore di Unomattina in famiglia, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, a prendere il posto di Tiberio Timperi, da anni volto del contenitore mattutino del ...