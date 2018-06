Un' Italia che va al Mondiale c' è | l' impresa delle azzurre

Diretta / Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv : il quadro delle semifinali - risultato live : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

DIRETTA / Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv : i big avanzano - risultato live (3^ giornata) : DIRETTA Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:21:00 GMT)

DIRETTA / Rally Italia Sardegna 2018 streaming video e tv : Ogier-Neuville - che duello! (Wrc - oggi 9 giugno) : DIRETTA Rally Italia Sardegna 2018: info streaming video e tv della seconda giornata dell'appuntamento sardo del Mondiale Wrc. Occhio alla SS Monte Lerno.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Anche i cani amano lo sport - a Bibione il primo Dog Triathlon Italiano [GALLERY] : A Bibione i pionieri del Triathlon italiano. Con i cani. Appuntamento il 10 giugno con il 1° Bibione DOG Triathlon. Partenza alle 7.30 da «La Spiaggia di Pluto» per 50 metri di nuoto, due chilometri di mtb e uno di corsa. Con il tuo cane Un Triathlon tra migliori amici? No, non la solita staffetta: cinquanta metri di nuoto, due chilometri di mtb e uno di corsa. Con il vostro cane. Un’iniziativa inedita in Italia, ospitata nell’ambito ...

Scopriamo dal Corriere che c’è stato un complotto contro l'Italia e che noi dell’HuffPost siamo stati una pedina. La nostra risposta all’amico Fubini : Oggi il Corriere della Sera pubblica un pezzo a firma Federico Fubini che sostiene che un fondo inglese avrebbe organizzato una speculazione scommettendo sulla crisi italiana dovuta a un eventuale uscita dall'euro.Questa operazione, sostiene il Corriere, sarebbe avvenuta anche grazie alla pubblicazione della prima bozza del contratto di governo Lega-5 stelle che conteneva, per l'appunto, elementi del cosiddetto "piano b", pervenuta in una busta ...

Conte piace a un Italiano su due (e tutti aspettano le modifiche alla legge Fornero) : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte piace al 49% degli italiani, in pratica uno su due. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos che registra il livello di gradimento dei cittadini nei confronti del neo presidente...

Accadde oggi : Totò Schillaci entra e segna - iniziano le 'Notti magiche' di Italia '90 : Quell'anno arrivò secondo anche nella classifica del Pallone d'oro, vinto da Lothar Matthaus campione del mondo con la sua Germania. Schillaci dopo Italia '90 Finita la magia di Italia '90, Schillaci ...

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv - orario e risultato live (3^ giornata 9 giugno) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 3^ giornata di gare da Milano, si assegnano altri tre titoli (9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Dal Pci al Pd - che fine ha fatto la sinistra Italiana : La sostanziale estinzione della sinistra italiana, che ai tempi del Pci prendeva il voto di quasi un terzo degli elettori, è un fenomeno sociologico epocale che prima o poi dovrà diventare oggetto di analisi. Mi sembra che almeno quattro fattori siano stati importanti. 1. Il primo in ordine di importanza (ma forse ultimo in ordine temporale) è il tentativo di inseguire consenso elettorale spostandosi verso il centro. La conversione del Pci nel ...

Rugby - Giappone-Italia 34-17 : le parole dei protagonisti. Conor O’Shea : “Punteggio che brucia” : L’Italia ha perso 34-17 in Giappone, contro la nazionale di casa nel primo dei due test match in programma contro la selezione nipponica. Tra una settimana la rivincita a Kobe, intanto la sconfitta costerà in termini di ranking, anche perché arrivata con uno scarto superiore ai 15 punti. A fine gara il capitano azzurro, Leonardo Ghiraldini, ha dichiarato a caldo: “Non siamo stati abbastanza competitivi oggi, ma pieno credito al ...

[La polemica] Ronaldo vale un miliardo di euro ma non giocherà in Italia. Il nostro calcio è diventato troppo povero : Nell'estate folle dei nostri soldi, quelli che il mercato sta decidendo di levarci lasciandoci in brache di tela, alla faccia dei redditi di cittadinanza e di tutte le Fornero cancellate, il calcio - ...

Un Italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

Perché i mercati sono attendisti sull'Italia : ... basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi; su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale" che "...