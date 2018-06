Una riforma fiscale non si fa dicendo abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo

La riapertura di Salvini a Putin?Ecco perché è Una mossa giusta Così l'Italia può riformare l'Ue : Il riavvicinamento a Mosca proposto dal governo Conte e in primis da Salvini può rappresentare una svolta a livello internazionale, con l'Italia pronta a prendere la guida del processo riformatore dell'Ue Segui su affaritaliani.it

La riforma europea dell’immigrazione è fallita - e non è Una buona notizia : Il nuovo governo ha descritto come «una vittoria» la bocciatura della riforma del Regolamento di Dublino, ma il rischio è tenerci le cose come sono oggi The post La riforma europea dell’immigrazione è fallita, e non è una buona notizia appeared first on Il Post.

Salvini in Europa a mani vuote : nessUna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

‘Pulizia etica’ - pronti a Una riforma sanitaria epocale? Ultrasettantenni toglietevi di torno : Oscar, un pensionato di 60 anni, ex-funzionario della Pubblica amministrazione, perde le chiavi mentre rientra a casa e quando le raccoglie viene beffeggiato da un gruppo di giovinastri stravaccati in un bar vicino al portone: “Haiddamorì vecchioooo… haiddamorì vecchioooo… oh oh…!”. La mattina dopo, Oscar accende la radio e al notiziario ascolta la voce grave del presidente del Consiglio: “Lo diciamo con la morte nel cuore – dice il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Rizzetto chiede Una modifica (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 giugno. Walter Rizzetto chiede una modifica alla proposta di Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Walter Rizzetto non nasconde di ritenere positiva l’intenzione del Governo Conte di varare una RIFORMA delle PENSIONI, che sarà principalmente all’insegna di Quota 100. Tuttavia non può non notare che bisognerebbe varare una versione di Quota 100 diversa da quella che ...

Riforma esame di avvocato - al via Una commissione di studio : Nascono oggi la commissione di studio e il Comitato scientifico che si occuperanno di formulare prospettive di Riforma dell'esame di abilitazione forense. Il progetto parte da Napoli. commissione e ...

Migranti - 7 paesi dicono no alla riforma del patto di Dublino. Salvini : «Una vittoria per noi» : Il sistema d’asilo europeo che stabilisce l’assegnazione dei Migranti al Paese di primo arrivo, è al centro della riunione dei ministri dell’Interno e viste le posizioni inconciliabili, si attende un lungo braccio di ferro|

Immigrazione - salta la riforma di Dublino/ Italia soddisfatta - il Ministro Salvini : “Una vittoria per noi” : Immigrazione, salta la riforma di Dublino, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente saltata la riforma per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Ecco il nuovo Sole 24 Ore : non un restyling ma Una riforma radicale : Quello che arriva nelle edicole (e negli store digitali) da martedì 5 giugno è il frutto di un lavoro lungo diversi mesi fatto sul «contenitore» ma soprattutto sul «contenuto». Da un lato cambia la veste grafica (più innovativa e incisiva, per rendere il giornale più leggibile), dall’altra c’è l’esigenza di fare ogni giorno uno strumento utile per comprendere la realtà che ci circonda e per approfondire le notizie. Specializzazione e sintesi ...

Migranti - Ue : per riforma accordo Dublino puntiamo all’Unanimità : Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità Continua a leggere L'articolo Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità proviene da NewsGo.

