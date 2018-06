Un problema al cuore ferma Diego Flaccadori | stagione finita

Basket - stagione finita per Flaccadori : problema al cuore - verrà operato : Flaccadori verrà operato per un problema cardiaco che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane, niente finale contro l’Olimpia Diego Flaccadori non rientrerà per le restanti gare della finale playoff del campionato di Serie A di Basket. Inizialmente la guardia di Trento è rimasta fuori dal campo per un problema ai flessori della coscia sinistra, adesso però, è stato riscontrato un lieve problema cardiaco al giovane cestista, ...

Roma - Schick : 'Juve capitolo chiuso. Visite? problema al cuore notato subito' : MIGLIORE AL MONDO - 'Jankto ha detto che posso diventare il migliore al mondo? Lo ringrazio, ovviamente fa piacere quanto i tuoi compagni parlano di te in questo modo. Serve tempo per arrivare ai ...

Governo - a malincuore dico : Mattarella ha fatto bene. Ma c’è un problema di democrazia : Con tutte le prerogative costituzionali che gli competono, Sergio Mattarella ha scelto (potendolo fare, sia chiaro) di non aprire uno scontro furibondo con i veri detentori del potere politico: banche, gestori di fondi, possessori vari di capitali altrui. Uno scontro che sarebbe stato pagato caro da noi e non dai possessori di capitali altrui, ché quelli cadono sempre in piedi. Dunque bene ha fatto Mattarella, diciamolo pure a malincuore ma ...

Napolitano ricoverato in ospedale - come sta?/ Ultime notizie Roma - problema al cuore per l'ex presidente : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l'ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo.

Napolitano ricoverato in ospedale - come sta?/ Ultime notizie Roma - problema al cuore per l’ex presidente : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l’ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo politico, ora al San Camillo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:20:00 GMT)